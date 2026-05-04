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Capturan a militares por intentar sustraer armas de guerra de cuartel del Ejército en Tacna

Dos sargentos fueron reducidos tras agredir a compañeros e intentar apoderarse de fusiles dentro del cuartel Tarapacá. Fiscalía investiga el caso.

Tacna: capturan a militares que intentaron sustraer armas de largo alcance de cuartel del Ejército
Tacna: capturan a militares que intentaron sustraer armas de largo alcance de cuartel del Ejército | composición LR
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Un grave incidente se registró en la región Tacna, donde dos integrantes del Ejército Peruano fueron detenidos tras intentar sustraer armas de largo alcance del cuartel Tarapacá, ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo. Los implicados, identificados como los sargentos de segunda Pedro Zamudio (21) e Ico Ramírez (19), habrían ingresado a zonas restringidas del recinto militar con la presunta intención de apoderarse de armamento.

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PNP: militares forcejearon con compañero

Según fuentes policiales, ambos redujeron a un soldado que se encontraba de servicio, intentando arrebatarle su fusil. Al no lograrlo, se dirigieron a otro punto de vigilancia dentro del cuartel, donde también agredieron a un segundo efectivo.

Tras fallar en su intento, los militares se ocultaron en una oficina del mismo cuartel; sin embargo, fueron ubicados poco después y puestos a disposición de las autoridades.

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Fiscalía continúa con las indagaciones

El Ministerio Público inició las diligencias correspondientes y viene investigando el caso como presunta tentativa de sustracción de armas de fuego, mientras se determinan las responsabilidades y posibles sanciones.

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