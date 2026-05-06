Ni junio ni julio | Estas son las fechas de las primeras vacaciones escolares en 2026, según el calendario oficial del Minedu

El Minedu publicó el calendario escolar 2026, que incluyó la programación oficial del año académico y actividades para docentes y familias. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

El Minedu publicó el calendario escolar 2026, que incluyó la programación oficial del año académico y actividades para docentes y familias. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Educación (Minedu) ya definió el calendario escolar 2026 y estableció de manera oficial la programación del año académico en Perú. Este documento es la guía principal para que docentes, directivos y familias organicen sus actividades desde el inicio de clases en marzo hasta la clausura en diciembre.

De acuerdo con la planificación estatal, el presente año lectivo se divide en bloques estratégicos que intercalan las jornadas de enseñanza con periodos de descanso físico y mental para los estudiantes. Además, el cronograma oficializa los feriados inamovibles que marcarán la pauta pedagógica en todas las instituciones educativas del país.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA VA EN CONTRA DE LAS MUJERES: BUSCA ELIMINAR DELITO DEL FEMINICIDIO | ARDE TROYA

Vacaciones escolares 2026: ¿cuándo inician los descansos según el Minedu?

Para garantizar la recuperación de los alumnos y facilitar la planificación institucional de los colegios, el cronograma establece cuatro recesos a lo largo del año. El primer bloque de vacaciones está programado para la semana del 18 al 22 de mayo. Posteriormente, llegará el descanso más largo de mitad de año, que abarcará desde el 27 de julio hasta el 7 de agosto.

En el último tramo escolar, los estudiantes tendrán una semana libre adicional, del 12 al 16 de octubre. Finalmente, las clases regulares concluirán para dar paso a las semanas de gestión directiva, programadas del 21 al 31 de diciembre, con lo que cerrará el ciclo académico.

Feriados y fechas cívicas: los días de celebración nacional en los colegios

El desarrollo educativo está ligado al calendario cívico nacional, que integra días clave para la formación cultural. Entre las jornadas más relevantes, que motivarán actividades especiales en las aulas, destacan el Día Mundial del Agua (22 de marzo), el Día del Trabajo (1 de mayo) y el Día del Maestro (6 de julio).

A nivel de feriados nacionales, el sistema educativo acatará los descansos por Fiestas Patrias (28 de julio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto) y Navidad (25 de diciembre). Con esta estructura, el Estado busca asegurar un equilibrio entre el aprendizaje y el bienestar de la comunidad estudiantil.