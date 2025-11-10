HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 200.000 estudiantes rendirán evaluación nacional de aprendizaje del Minedu: ¿en qué grados y qué cursos?

El objetivo de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025 del Minedu es identificar logros y desafíos en el sistema educativo peruano.

Estudiantes de instituciones educativas tanto públicas como privadas rendirán el ENLA 2025 del 11 al 13 de noviembre.
Estudiantes de instituciones educativas tanto públicas como privadas rendirán el ENLA 2025 del 11 al 13 de noviembre. | Foto: Francisco Erazo/ La República

Del 11 al 13 de noviembre, más de 200.000 estudiantes de 8.700 instituciones educativas públicas y privadas del país participarán en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025, informó el Ministerio de Educación (Minedu). Esta medición busca identificar los avances y desafíos del sistema educativo peruano a partir del desempeño en distintas áreas.

El titular del sector, Jorge Figueroa, señaló que la información obtenida permitirá diseñar políticas y estrategias basadas en evidencias para mejorar la calidad educativa. "Esta evaluación nos permitirá conocer de manera más precisa los logros de los estudiantes y fortalecer las intervenciones pedagógicas en beneficio de ellos", subrayó.

lr.pe

¿En qué grados y qué cursos evaluará el ENLA del Minedu?

En esta edición, serán evaluados los estudiantes de cuarto grado de primaria en Lectura y Matemática; segundo de secundaria en Lectura, Matemática y Ciencia y Tecnología; y quinto de secundaria en Lectura, Matemática, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Los ENLA 2025 también incluirá cuestionarios de factores asociados dirigidos a docentes, directores, familias (en primeria) y estudiantes (en secundaria), con el fin de comprender mejor los resultados.

Estos instrumentos recogerán información sobre la práctica docente, la cultura escolar y las condiciones para el aprendizaje. Además, se aplicarán pruebas de habilidades socioemocionales —como comunicación asertiva, resolución de conflictos, trabajo en equipo, autorregulación y empatía— a los alumnos de segundo y quinto de secundaria.

lr.pe

Finalmente, la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), encargada de implementar la evaluación, anunció que se han hecho adecuaciones para garantizar la participación de estudiantes con discapacidad en todos los grados. Asimismo, se llevará a cabo una evaluación piloto en instituciones de sexto grado primaria de Educación Intercultural Bilingüe, con el propósito de validar nuevos instrumentos para futuras ediciones.

