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Economía

Osiptel publica ranking de cobertura móvil en Perú 2025: ¿qué operadora lidera y cómo se posicionan las demás empresas en el país?

Osiptel reveló que, al cierre del 2025, el 86.02% del área poblada tuvo cobertura móvil garantizada en Perú. El informe detalla el ranking de operadoras y cómo se ubican Claro, Bitel y Entel en el país.

Osiptel revela que el 86,02% del área poblada en Perú tuvo cobertura móvil garantizada en 2025.
Osiptel revela que el 86,02% del área poblada en Perú tuvo cobertura móvil garantizada en 2025. | Foto: La República/IA
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Al cierre del 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que el 86.02% del área poblada nacional contó con cobertura móvil garantizada en al menos una tecnología disponible (2G, 3G, 4G o 5G). Este indicador refleja la proporción del territorio habitado donde las operadoras cumplen con brindar el servicio bajo condiciones de calidad supervisadas por el regulador.

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En ese mismo contexto, la cobertura total alcanzó el 97.38% del territorio poblado, lo que evidencia una disponibilidad más amplia del servicio móvil. Este concepto incluye no solo las zonas con cobertura, sino también aquellas con capacidad adicional de red, donde el acceso a internet y telefonía móvil puede mantenerse, aunque con un rendimiento variable, según precisó Osiptel a través de su portal Punku.

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Movistar lidera cobertura móvil garantizada 2025

De acuerdo con la información publicada por Osiptel, Movistar registró la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas del país, al alcanzar el 79.42%. Este resultado la posiciona en el primer lugar del ranking nacional elaborado a partir de los reportes de las empresas operadoras.

Movistar obtuvo el nivel más alto de cobertura móvil garantizada en zonas pobladas del país, llegando al 79.42%.

Movistar obtuvo el nivel más alto de cobertura móvil garantizada en zonas pobladas del país, llegando al 79.42%.

Este liderazgo se enmarca en los reportes que las propias compañías presentan al regulador bajo la Norma de Requerimientos de Información Periódica. En este sistema, Osiptel supervisa que las operadoras cumplan con los indicadores de calidad establecidos, lo que permite evaluar su presencia real en zonas pobladas del país.

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Claro, Bitel y Entel: así se ubican en el ranking de cobertura

En el mismo ranking de cobertura móvil garantizada, Claro obtuvo 61.97%, mientras que Bitel alcanzó 60.33%, de acuerdo con los datos difundidos por Osiptel. Por su parte, Entel registró 3.40%, ubicándose en el último lugar dentro de este indicador en áreas pobladas.

Estas cifras permiten observar las diferencias en la cobertura garantizada entre operadoras dentro del territorio habitado. Todas las mediciones provienen de los reportes que las empresas presentan al regulador, lo que permite comparar su desempeño bajo criterios técnicos estandarizados supervisados por Osiptel.

Cobertura total por operadora: alcance ampliado en el país

En el indicador de cobertura total, Movistar lideró nuevamente con 93.55%, seguida de Entel con 91.30%, Bitel con 86.24% y Claro con 84.89%, según el reporte del regulador. Este tipo de cobertura incluye tanto las zonas garantizadas como aquellas de capacidad adicional de red.

Movistar lidera entre las operadoras con 93.55 %, mientras la cobertura nacional alcanza el 97.38%.

Movistar lidera entre las operadoras con 93.55 %, mientras la cobertura nacional alcanza el 97.38%.

Estas áreas de capacidad adicional permiten que los usuarios puedan seguir accediendo a servicios móviles e internet fijo inalámbrico, aunque con un desempeño variable. Para conocer la cobertura exacta en una ubicación específica, Osiptel indicó que los usuarios pueden utilizar la herramienta digital 'Checa tu señal' , ingresando su dirección o seleccionando su distrito o centro poblado.

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