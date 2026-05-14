Roberto Sánchez rechaza investigación sobre presunto uso irregular de fondos partidarios: "No me corro. Yo no he hecho cócteles"

Roberto Sánchez rechaza investigación sobre presunto uso irregular de fondos partidarios: "No me corro. Yo no he hecho cócteles"

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Roberto Sánchez rechazó estar vinculado a un presunto uso irregular de fondos del partido y se mostró dispuesto a participar en las investigaciones correspondientes.

"Yo he acudido a todas las instancias. Yo no me corro. Yo no he hecho cocteles. No he recibido plata de los bancos, de los mineros ni de nadie", declaró a la prensa.

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Asimismo, explicó que él únicamente ha actuado como presidente del partido y nunca ha asumido funciones de contador o tesorero.

"No hubo uso ni de ningún fondo partidario como comité electoral, presidente del partido ni como afiliado. Es un tema archivado. Cosa juzgada. La investigación continúa en un extremo porque alguien debe reportar esa información a los órganos del sistema electoral. ¿A quién le corresponde? Al presidente del partido o secretario general. Por eso, a ambos hoy se nos acusa de supuestamente dar falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio el contador y tesorero de esa época", explicó.

Además, añadió que rechaza el actual proceso. "Si ya el delito mayor supuesto, entonces, cómo puedo yo, que nunca he sido tesorero ni contador, estar implicado. Yo solo corrí traslado. Si eso es un error, omisión administrativa o delito, que se investigue", indicó.

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Sobre el caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Roberto Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal, S/204.951,36 fueron, presuntamente, depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité Nacional Electoral de la agrupación. La investigación añade que una parte de esos recursos también habría terminado en cuentas personales del propio legislador.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Sánchez la presunta comisión del delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

De otro lado, el Ministerio Público también lo acusa de haber consignado, presuntamente, información falsa en el informe financiero anual correspondiente a 2020 por un monto de S/27.400. Según la Fiscalía, Sánchez reportó que dicho aporte correspondía a una contribución en especie por el uso del local partidario durante ese año. No obstante, la ONPE remitió una carta al supuesto aportante, quien negó haber realizado dicho aporte en 2020.