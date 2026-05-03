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Sociedad

Cinco distritos de Lima Metropolitana no tendrán agua hasta por 12 horas este 4 y 5 de mayo, según Sedapal: revisa zonas afectadas

Sedapal anuncia suspensión temporal del servicio de agua potable en cinco distritos de Lima Metropolitana el 4 y 5 de mayo debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

Consulta qué zonas se verán afectadas por el corte de agua programado por Sedapal
Consulta qué zonas se verán afectadas por el corte de agua programado por Sedapal | Foto: composición LR
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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que aplicará una suspensión temporal del servicio de agua potable en cinco distritos de Lima Metropolitana durante el 4 y 5 de mayo, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo programados en distintos sectores de la capital.

La restricción, según precisó la entidad, podría prolongarse por un máximo de 12 horas, dependiendo de la zona intervenida. Frente a ello, recomendó a los usuarios tomar previsiones con anticipación y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de corte del suministro.

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Distritos que no contarán con servicio de agua potable este lunes 4 de mayo

Estas son las jurisdicciones de la capital del Perú que no tendrán servicio de agua este inicio de semana.

Carabayllo (Sector 382)

  • Zonas afectadas: Urb. San Antonio de Carabayllo, Urb. Alameda de San Juan, Urb. Residencial San Antonio y Urb. San Antonio de Carabayllo (1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma etapa).
  • Horario del corte: De 12:00 m. a 8:00 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

La Molina (Sector 199)

  • Zonas afectadas: Urb. Las Lomas de La Molina Vieja y Conjunto Residencial La Alameda I.
  • Horario del corte: De 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Ate (Sector 150)

  • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona Z y UCV 236B - 233E Ampliación Santa Rosa.
  • Horario del corte: De 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho (Sector 418)

  • Zonas afectadas: A.H. 9 de Febrero Ampliac., Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca, Agru. Los Andes, Agru. Los Claveles, Agru. Nuevo Progreso, A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali y Agru. Los Girasoles.
  • Horario del corte: De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte programado de Sedapal?

Para el martes 5 de mayo, Sedapal confirmó interrupciones en el servicio de agua potable en zonas específicas de los siguientes distritos:

Ate (Sector 154)

  • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A-B-C-D, UCV 270, UCV 177, UCV 177 Ampliac., UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C y Asoc. La Encantada zona N.
  • Horario del corte: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y de 12:00 m. a 11:50 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Ate (Sector 151)

  • Zonas afectadas: A.H. Huaycán zona S UCV 211-212-213-213B, Ampliación Asoc. Cerro de la Libertad, Asoc. Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte y UCV 217-219A Nueva Esperanza.
  • Horario del corte: De 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Rímac (Sector 203)

  • Zonas afectadas: A.H. Mariscal Castilla.
  • Horario del corte: De 12:00 m. a 8:00 p.m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
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