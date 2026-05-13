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Sociedad

Anuncian paro nacional de transportistas si Gobierno no aprueba subsidios por alza de combustibles

La medida sería acatada a partir del 2 de junio si el Ejecutivo no autoriza la publicación de los decretos de urgencia que contemplan la prestación asistencial para enfrentar la crisis actual en el sector.

Paro de transporte en Perú
Paro de transporte en Perú | Difusión
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Un nuevo paro nacional se registraría en el país. Gremios de transporte terrestre de carga y pasajeros anunciaron que podrían adoptar esta medida de manera indefinida desde el 2 de junio si el Gobierno no dispone medidas urgentes para enfrentar el incremento sostenido en el precio de los combustibles.

El pedido principal de las organizaciones de transporte interprovincial y urbano de provincias y de Lima y Callao es la aprobación inmediata de los decretos de urgencia que establecen subsidios para el sector, según indican en una carta dirigida al presidente de la República, José María Balcázar.

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Acuerdos ya contemplados

En la misiva, afirman que la implementación del subsidio ya había sido acordada en una reunión realizada el 14 de abril entre autoridades competentes y los gremios de transporte. Esto se debe a que en ese espacio se reconoció la urgencia de aplicar "instrumentos económicos que mitiguen los efectos de la crisis", de acuerdo con el documento difundido por RPP Noticias.

Asimismo, advierten que el retraso en la aprobación de los decretos solicitados pone en riesgo la continuidad del servicio público de transporte de pasajeros y carga, perjudica la distribución de bienes esenciales a nivel nacional y compromete la estabilidad económica de miles de familias vinculadas al sector.

Presidente atiende demandas en Loreto

El anuncio de esta nueva medida de protesta se produce cuando el jefe de Estado se encuentra en Iquitos como parte de sus actividades oficiales. En esta ciudad, Balcázar reafirmó que se dará prioridad a las obras de desarrollo y a las zonas de frontera de Loreto.

Asimismo, destacó el compromiso de mantener un diálogo directo con los alcaldes para atender demandas urgentes en servicios básicos, salud y conectividad hasta el final de su gestión en julio del 2026.

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