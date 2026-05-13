Cambio histórico en salud femenina: renombran el síndrome de ovario poliquístico por generar errores médicos

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) cambiará su nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) tras un consenso internacional de especialistas. Esta decisión fue publicada en The Lancet. | Andina

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) cambiará su nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) tras un consenso internacional de especialistas. Esta decisión fue publicada en The Lancet. | Andina

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El síndrome de ovario poliquístico (SOP), una de las enfermedades hormonales más comunes entre mujeres en edad reproductiva, cambiará oficialmente de nombre tras un consenso internacional de especialistas. La nueva denominación será síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), con el objetivo de reflejar mejor la complejidad de este trastorno y reducir los diagnósticos tardíos.

La decisión fue publicada en la revista científica The Lancet y contó con el respaldo de 56 organizaciones académicas, clínicas y de pacientes de distintos países. Según los expertos, el término 'ovario poliquístico' resultaba científicamente inexacto, ya que muchas pacientes no presentan quistes en los ovarios y la enfermedad afecta mucho más que el sistema reproductivo.

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De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad fértil padecen este síndrome, aunque hasta el 70% desconoce que lo tiene debido a la dificultad para diagnosticarlo.

Los especialistas explicaron que el antiguo nombre ponía demasiado énfasis en los 'quistes', cuando en realidad se trata de un desorden endocrino y metabólico complejo relacionado con alteraciones hormonales, resistencia a la insulina y problemas ovulatorios.

“El término SOP ocultaba características endocrinas y metabólicas importantes, contribuyendo al retraso del diagnóstico, al estigma y a una atención fragmentada”, señalaron los autores del consenso científico.

¿Qué síntomas y riesgos implica el SOMP?

El ahora denominado síndrome ovárico metabólico poliendocrino puede afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre las principales manifestaciones se encuentran:

Ciclos menstruales irregulares

Infertilidad y problemas de ovulación

Acné, caída de cabello y crecimiento excesivo de vello

Obesidad y resistencia a la insulina

Diabetes tipo 2 e hipertensión

Ansiedad, depresión y trastornos alimentarios

Mayor riesgo cardiovascular y apnea del sueño

Los investigadores sostienen que el nuevo nombre permitirá que médicos y pacientes comprendan que no es únicamente un problema ginecológico, sino una enfermedad multisistémica que requiere evaluación endocrina, metabólica y psicológica.

Buscan mejorar el diagnóstico y reducir el estigma

El cambio de nomenclatura también apunta a mejorar la atención médica y el acceso a tratamientos oportunos. Según el consenso internacional, muchas mujeres evitaban consultar o recibían información errónea al asociar la enfermedad con 'quistes' que podrían requerir cirugía.

Además, los expertos consideran que reconocer el componente metabólico del trastorno facilitará nuevas investigaciones sobre diabetes, obesidad y salud cardiovascular vinculadas al SOMP.

La implementación oficial del nuevo término en guías clínicas internacionales y sistemas de clasificación médica se desarrollará progresivamente hasta 2028.

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