HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Piden 5 años de prisión para Roberto Sánchez | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Cambio histórico en salud femenina: renombran el síndrome de ovario poliquístico por generar errores médicos

La decisión, apoyada por 56 organizaciones, busca reducir los diagnósticos tardíos y el estigma asociado. Según estudios, entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad fértil sufren esta enfermedad, aunque muchas desconocen que la padecen.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) cambiará su nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) tras un consenso internacional de especialistas. Esta decisión fue publicada en The Lancet.
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) cambiará su nombre a síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP) tras un consenso internacional de especialistas. Esta decisión fue publicada en The Lancet. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), una de las enfermedades hormonales más comunes entre mujeres en edad reproductiva, cambiará oficialmente de nombre tras un consenso internacional de especialistas. La nueva denominación será síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP), con el objetivo de reflejar mejor la complejidad de este trastorno y reducir los diagnósticos tardíos.

La decisión fue publicada en la revista científica The Lancet y contó con el respaldo de 56 organizaciones académicas, clínicas y de pacientes de distintos países. Según los expertos, el término 'ovario poliquístico' resultaba científicamente inexacto, ya que muchas pacientes no presentan quistes en los ovarios y la enfermedad afecta mucho más que el sistema reproductivo.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad fértil padecen este síndrome, aunque hasta el 70% desconoce que lo tiene debido a la dificultad para diagnosticarlo.

Los especialistas explicaron que el antiguo nombre ponía demasiado énfasis en los 'quistes', cuando en realidad se trata de un desorden endocrino y metabólico complejo relacionado con alteraciones hormonales, resistencia a la insulina y problemas ovulatorios.

“El término SOP ocultaba características endocrinas y metabólicas importantes, contribuyendo al retraso del diagnóstico, al estigma y a una atención fragmentada”, señalaron los autores del consenso científico.

PUEDES VER: Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

lr.pe

¿Qué síntomas y riesgos implica el SOMP?

El ahora denominado síndrome ovárico metabólico poliendocrino puede afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre las principales manifestaciones se encuentran:

  • Ciclos menstruales irregulares
  • Infertilidad y problemas de ovulación
  • Acné, caída de cabello y crecimiento excesivo de vello
  • Obesidad y resistencia a la insulina
  • Diabetes tipo 2 e hipertensión
  • Ansiedad, depresión y trastornos alimentarios
  • Mayor riesgo cardiovascular y apnea del sueño

Los investigadores sostienen que el nuevo nombre permitirá que médicos y pacientes comprendan que no es únicamente un problema ginecológico, sino una enfermedad multisistémica que requiere evaluación endocrina, metabólica y psicológica.

PUEDES VER: Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

lr.pe

Buscan mejorar el diagnóstico y reducir el estigma

El cambio de nomenclatura también apunta a mejorar la atención médica y el acceso a tratamientos oportunos. Según el consenso internacional, muchas mujeres evitaban consultar o recibían información errónea al asociar la enfermedad con 'quistes' que podrían requerir cirugía.

Además, los expertos consideran que reconocer el componente metabólico del trastorno facilitará nuevas investigaciones sobre diabetes, obesidad y salud cardiovascular vinculadas al SOMP.

La implementación oficial del nuevo término en guías clínicas internacionales y sistemas de clasificación médica se desarrollará progresivamente hasta 2028.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cáncer de ovario: síntomas silenciosos retrasan su detección en el 75% de casos y reducen opciones de tratamiento

Cáncer de ovario: síntomas silenciosos retrasan su detección en el 75% de casos y reducen opciones de tratamiento

LEER MÁS
Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

LEER MÁS
Endometriosis afecta al 8% de peruanas y puede causar infertilidad, pero el diagnóstico demora hasta 10 años

Endometriosis afecta al 8% de peruanas y puede causar infertilidad, pero el diagnóstico demora hasta 10 años

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feroz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: reportan varios heridos con quemaduras

Feroz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: reportan varios heridos con quemaduras

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Suspenden clases presenciales en facultades de San Marcos tras toma de ciudad universitaria

Suspenden clases presenciales en facultades de San Marcos tras toma de ciudad universitaria

LEER MÁS
Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025