El aumento de casos de la leptospirosis expone una falta de detección temprana en los centros de salud. | Composición LR

El aumento de casos de la leptospirosis expone una falta de detección temprana en los centros de salud. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La leptospirosis, enfermedad causada por la bacteria Leptospira, ha sumado 20 defunciones y 3.283 contagios en lo que va del año en el Perú, según las cifras más actualizadas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). La cantidad registrada corresponde a la Semana Epidemiológica 17 (SE17), en la que los grupos etarios predominantes son los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, con mayor incidencia en el sexo femenino.

Asimismo, las regiones del norte del país han sido las más golpeadas, donde se ha reportado un aumento significativo, según cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Sin embargo, este escenario no propiciaría una emergencia sanitaria, sino que expone las deficiencias del sistema de salud, de acuerdo con Karina Conca Angulo, médica infectóloga del Hospital de Chosica. “Habría que realizar una investigación exhaustiva para verificar cómo estamos en las atenciones de salud”, precisó para La República.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: 6 fallecidos y 439 contagios por Leptospirosis mantienen en alerta a Piura

Incidencia de la leptospirosis en aumento

Las cifras registradas por el Minsa reflejan que la incidencia por cada 100.000 habitantes hasta la SE17 es de 9,48 y que, hasta la fecha, hay 428 pacientes hospitalizados por leptospirosis a nivel nacional. Al respecto, la infectóloga considera que el aumento de casos, sobre todo en el norte, se debe al clima cálido tropical de la zona y a las deficiencias en el sistema de alcantarillado, lo cual propicia el desarrollo de este tipo de enfermedades.

“El clima favorece el incremento de contagios. Otra condición es la deficiencia de agua. La mayoría de las personas la almacenan o se ven afectadas por las lluvias que generan una acumulación en zonas agrícolas. Las deficiencias a nivel sanitario y en el sistema de desagüe o alcantarillado también favorecen la proliferación”, advirtió.

Asimismo, resaltó que estos factores dan paso a la presencia de roedores, principales reservorios de la bacteria Leptospira que ocasiona la enfermedad. “Esto favorece a la acumulación de basura y el sistema sanitario se ve afectado por este tipo de condiciones”, precisó.

Mayores casos reportados en adolescentes y jóvenes

Pese a que las cifras indican que los casos en menores de entre 10 y 14 años son 391; en adolescentes de 15 a 19 años, 405; y en jóvenes de 20 a 24 años, 198, la infectóloga Conca argumentó que ello no significa que sean la población con mayor riesgo de contagio. Por ello, explicó que esta mayor incidencia responde a que, en este rango de edad, las personas, tanto hombres como mujeres, están inmersas en actividades que pueden generar exposición a la bacteria Leptospira.

“Esta población tiene mucha actividad agrícola y está en mayor desplazamiento (…) ello puede exponerlos a la acumulación de agua, limpieza de alcantarillado o trabajos relacionados”, explicó sobre la edad en la que las personas tienen mayor actividad productiva.

Sistema sanitario deficiente

Ante un eventual aumento de casos durante el 2026, Conca sostiene que el sistema de salud del país no estaría preparado para enfrentar un número exorbitante de casos y que la cantidad de decesos en lo que va del año refleja la falta de apoyo. “En este caso tienen mucha implicancia las acciones que puedan desarrollar las municipalidades, pero desde el punto de vista de salud. Hay que evaluar si contamos con insumos suficientes para enfrentar estos casos sobre la detección temprana y medios de diagnóstico para detectar la enfermedad a tiempo”, indicó.

Bajo ese contexto, la infectóloga hizo hincapié en la necesidad urgente de capacitar adecuadamente al personal médico para la detección temprana de contagios por leptospirosis, con una sospecha clínica que permita responder eficazmente ante un eventual incremento de casos.

Panorama en regiones

El avance de la leptospirosis mantiene en alerta sanitaria a las regiones de Piura y Lambayeque, donde las autoridades intensificaron las acciones de vigilancia y control para contener la propagación de esta enfermedad bacteriana asociada al contacto con agua o suelos contaminados por orina de animales, principalmente roedores.

Piura es la región más afectada. La Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó 439 casos confirmados y seis fallecidos en lo que va del año. Las víctimas procedían de distritos como La Arena, Castilla, Sullana, Morropón y Sechura. Según las autoridades, las lluvias recientes y las deficiencias en los sistemas de alcantarillado han favorecido la expansión del contagio. Ante este escenario, se reforzó la vigilancia epidemiológica y se exhortó a la población a evitar el contacto con aguas estancadas y a acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, vómitos y coloración amarillenta de la piel.

En Lambayeque, en tanto, la Gerencia Regional de Salud confirmó 26 contagios, principalmente en los distritos de José Leonardo Ortiz, Motupe, Olmos y Jayanca. Aunque no se han reportado fallecidos, las autoridades desplegaron brigadas de control vectorial y acciones de vigilancia sanitaria en las zonas de mayor riesgo.

La leptospirosis puede causar complicaciones graves si no se detecta a tiempo, por lo que el Ministerio de Salud recomendó extremar las medidas de higiene, consumir agua segura y evitar la exposición a ambientes contaminados, especialmente en regiones afectadas por lluvias e inundaciones.

Síntomas y prevención

De acuerdo con el especialista en salud preventiva Jhon Cruzado, la fase inicial de la leptospirosis puede confundirse con un resfriado común. No obstante, si el paciente presenta fiebre elevada, escalofríos, dolor en las pantorrillas, náuseas y ha estado en áreas con problemas de saneamiento, es fundamental considerar este cuadro como un posible indicio de la enfermedad.

“A diferencia del dengue, cuando la leptospirosis avanza en su forma más grave, produce daño hepático o produce hemorragias masivas”, resaltó. Tras ello, Cruzado acotó que, en una etapa avanzada, el principal síntoma es la ictericia, por la que la piel y los ojos se tornan amarillos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.