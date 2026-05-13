HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
EN VIVO

Estudiantes toman San Marcos contra posible reelección de Jerí Ramón | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Más de 3.000 casos y 20 muertes por Leptospirosis en el Perú: adolescentes y jóvenes tienen mayor incidencia, según MINSA

Hasta la Semana Epidemiológica 17, la tasa de incidencia es de 9,48 por cada 100.000 habitantes, con 428 hospitalizaciones a nivel nacional, según el Ministerio de Salud.

El aumento de casos de la leptospirosis expone una falta de detección temprana en los centros de salud.
El aumento de casos de la leptospirosis expone una falta de detección temprana en los centros de salud. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La leptospirosis, enfermedad causada por la bacteria Leptospira, ha sumado 20 defunciones y 3.283 contagios en lo que va del año en el Perú, según las cifras más actualizadas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa). La cantidad registrada corresponde a la Semana Epidemiológica 17 (SE17), en la que los grupos etarios predominantes son los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, con mayor incidencia en el sexo femenino.

Asimismo, las regiones del norte del país han sido las más golpeadas, donde se ha reportado un aumento significativo, según cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Sin embargo, este escenario no propiciaría una emergencia sanitaria, sino que expone las deficiencias del sistema de salud, de acuerdo con Karina Conca Angulo, médica infectóloga del Hospital de Chosica. “Habría que realizar una investigación exhaustiva para verificar cómo estamos en las atenciones de salud”, precisó para La República.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: 6 fallecidos y 439 contagios por Leptospirosis mantienen en alerta a Piura

lr.pe

Incidencia de la leptospirosis en aumento

Las cifras registradas por el Minsa reflejan que la incidencia por cada 100.000 habitantes hasta la SE17 es de 9,48 y que, hasta la fecha, hay 428 pacientes hospitalizados por leptospirosis a nivel nacional. Al respecto, la infectóloga considera que el aumento de casos, sobre todo en el norte, se debe al clima cálido tropical de la zona y a las deficiencias en el sistema de alcantarillado, lo cual propicia el desarrollo de este tipo de enfermedades.

“El clima favorece el incremento de contagios. Otra condición es la deficiencia de agua. La mayoría de las personas la almacenan o se ven afectadas por las lluvias que generan una acumulación en zonas agrícolas. Las deficiencias a nivel sanitario y en el sistema de desagüe o alcantarillado también favorecen la proliferación”, advirtió.

Asimismo, resaltó que estos factores dan paso a la presencia de roedores, principales reservorios de la bacteria Leptospira que ocasiona la enfermedad. “Esto favorece a la acumulación de basura y el sistema sanitario se ve afectado por este tipo de condiciones”, precisó.

PUEDES VER: Leptospirosis avanza en Lambayeque: reportan 26 contagios y movilizan vigilancia sanitaria

lr.pe

Mayores casos reportados en adolescentes y jóvenes

Pese a que las cifras indican que los casos en menores de entre 10 y 14 años son 391; en adolescentes de 15 a 19 años, 405; y en jóvenes de 20 a 24 años, 198, la infectóloga Conca argumentó que ello no significa que sean la población con mayor riesgo de contagio. Por ello, explicó que esta mayor incidencia responde a que, en este rango de edad, las personas, tanto hombres como mujeres, están inmersas en actividades que pueden generar exposición a la bacteria Leptospira.

“Esta población tiene mucha actividad agrícola y está en mayor desplazamiento (…) ello puede exponerlos a la acumulación de agua, limpieza de alcantarillado o trabajos relacionados”, explicó sobre la edad en la que las personas tienen mayor actividad productiva.

PUEDES VER: Minsa activa alerta epidemiológica por leptospirosis: Se elevan a más de 1.000 los casos en Perú

lr.pe

Sistema sanitario deficiente

Ante un eventual aumento de casos durante el 2026, Conca sostiene que el sistema de salud del país no estaría preparado para enfrentar un número exorbitante de casos y que la cantidad de decesos en lo que va del año refleja la falta de apoyo. “En este caso tienen mucha implicancia las acciones que puedan desarrollar las municipalidades, pero desde el punto de vista de salud. Hay que evaluar si contamos con insumos suficientes para enfrentar estos casos sobre la detección temprana y medios de diagnóstico para detectar la enfermedad a tiempo”, indicó.

Bajo ese contexto, la infectóloga hizo hincapié en la necesidad urgente de capacitar adecuadamente al personal médico para la detección temprana de contagios por leptospirosis, con una sospecha clínica que permita responder eficazmente ante un eventual incremento de casos.

Panorama en regiones

El avance de la leptospirosis mantiene en alerta sanitaria a las regiones de Piura y Lambayeque, donde las autoridades intensificaron las acciones de vigilancia y control para contener la propagación de esta enfermedad bacteriana asociada al contacto con agua o suelos contaminados por orina de animales, principalmente roedores.

Piura es la región más afectada. La Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó 439 casos confirmados y seis fallecidos en lo que va del año. Las víctimas procedían de distritos como La Arena, Castilla, Sullana, Morropón y Sechura. Según las autoridades, las lluvias recientes y las deficiencias en los sistemas de alcantarillado han favorecido la expansión del contagio. Ante este escenario, se reforzó la vigilancia epidemiológica y se exhortó a la población a evitar el contacto con aguas estancadas y a acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas como fiebre, dolor muscular, vómitos y coloración amarillenta de la piel.

En Lambayeque, en tanto, la Gerencia Regional de Salud confirmó 26 contagios, principalmente en los distritos de José Leonardo Ortiz, Motupe, Olmos y Jayanca. Aunque no se han reportado fallecidos, las autoridades desplegaron brigadas de control vectorial y acciones de vigilancia sanitaria en las zonas de mayor riesgo.

La leptospirosis puede causar complicaciones graves si no se detecta a tiempo, por lo que el Ministerio de Salud recomendó extremar las medidas de higiene, consumir agua segura y evitar la exposición a ambientes contaminados, especialmente en regiones afectadas por lluvias e inundaciones.

Síntomas y prevención

De acuerdo con el especialista en salud preventiva Jhon Cruzado, la fase inicial de la leptospirosis puede confundirse con un resfriado común. No obstante, si el paciente presenta fiebre elevada, escalofríos, dolor en las pantorrillas, náuseas y ha estado en áreas con problemas de saneamiento, es fundamental considerar este cuadro como un posible indicio de la enfermedad.

“A diferencia del dengue, cuando la leptospirosis avanza en su forma más grave, produce daño hepático o produce hemorragias masivas”, resaltó. Tras ello, Cruzado acotó que, en una etapa avanzada, el principal síntoma es la ictericia, por la que la piel y los ojos se tornan amarillos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aumenta a 1.658 los contagios por virus Coxsackie en el Perú, según Minsa: Lambayeque registra 300 casos en 50 colegios

Aumenta a 1.658 los contagios por virus Coxsackie en el Perú, según Minsa: Lambayeque registra 300 casos en 50 colegios

LEER MÁS
Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

Hantavirus: Minsa confirma estado de alerta preventiva en aeropuertos y puertos tras brote de casos en crucero en Argentina

LEER MÁS
Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Dos mujeres intentan secuestrar a niño de 10 años en el Callao: vecinos lo salvaron cuando menor se aferró a una reja

Dos mujeres intentan secuestrar a niño de 10 años en el Callao: vecinos lo salvaron cuando menor se aferró a una reja

LEER MÁS
Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

Niño Costero está a punto de intensificarse: estos son los efectos que podría causar, según ENFEN

LEER MÁS
Estudiantes protestan en la PUCP por nueva escala de pensiones para ingresantes 2027: “La educación debe ser accesible”

Estudiantes protestan en la PUCP por nueva escala de pensiones para ingresantes 2027: “La educación debe ser accesible”

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Feroz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: cuatro personas resultaron afectadas

Feroz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: cuatro personas resultaron afectadas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025