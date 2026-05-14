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Choferes de la ruta Lima y Callao paralizan labores tras muerte de su compañero en ataque extorsivo

La víctima fue asesinada frente a su esposa, quien laboraba como cobradora de la unidad. La banda a la que se atribuyó el ataque fue La Federación.

La banda que se atribuyó el ataque fue La Federación, la cual venía extorsionando a los choferes con anterioridad.
La banda que se atribuyó el ataque fue La Federación, la cual venía extorsionando a los choferes con anterioridad. | Composición LR | Melissa Landa
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Los conductores de la empresa El Planeta Reynoso, que cubría la ruta de Lima al Callao, decidieron no salir a trabajar este jueves 14 de mayo tras el ataque que dejó sin vida a su compañero, identificado como Edgar Andrés Desar Montañez (40), y a una pasajera que iba a bordo del vehículo en el Cercado de Lima.

La víctima, que cumplía su ruta habitual durante la noche del miércoles 13 de mayo antes del atentado, llevaba más de dos décadas trabajando como transportista. Asimismo, era cabeza de hogar y mantenía a sus tres hijos menores.

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Asesinato frente a pasajeros

De acuerdo con testigos, los implicados, a bordo de motocicletas, siguieron a la víctima por varias cuadras hasta abrir fuego contra la unidad llena de pasajeros. Pese a que el chofer intentó escapar, fue alcanzado por los disparos.

El conductor perdió el control e impactó contra un automóvil en la calle Ecuador, mientras su esposa, quien trabajaba como cobradora, presenciaba lo sucedido. Por su parte, la pasajera herida fue trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde su estado de salud es reservado.

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La Federación: la banda que estaría detrás del ataque

La organización criminal autodenominada La Federación se atribuyó el ataque contra el chofer de la empresa El Planeta. De acuerdo con mensajes de WhatsApp, la banda habría enviado un mensaje instantes después del incidente.

“Bueno, como se les dijo, ahí tienen al chofer de la placa DOJ-833 tirado en la calle Ecuador con la av. Argentina”, se lee en el chat. “Comuniqué a toda la ruta que necesito un encargado que será el que deposite diariamente para las más de 100 combis de la ruta Planeta. Les daré hasta el jueves en la noche para una respuesta”, agregó en las amenazas.

Bajo este panorama, compañeros de trabajo de esta ruta informal señalaron que el crimen estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de extorsionadores, ya que Montañez Desar se habría negado a pagar S/3 diarios. Este sería el quinto ataque registrado contra transportistas en esta zona.

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