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Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
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Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Pasco, según conteo de la ONPE?

Consulta los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 en Pasco, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Revisa quién va ganando, porcentaje de votos y todos los detalles actualizados.

Resultados Elecciones Generales 2026 en Pasco: Avance oficial de la ONPE revela tendencia clara en Pasco. | Foto: La República
Resultados Elecciones Generales 2026 en Pasco: Avance oficial de la ONPE revela tendencia clara en Pasco. | Foto: La República

Los resultados de las Elecciones Generales 2026 en Pasco ya empiezan a perfilar una tendencia clara, de acuerdo con el avance oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Desde las primeras actas procesadas, se observa cómo se distribuye la votación entre los principales candidatos a la presidencia.

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En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del conteo en Pasco, conocer quién lidera la votación y cómo se comporta el electorado en esta parte del país durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril.

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PUEDES VER: LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

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Resultados ONPE en Pasco EN VIVO: quién va ganando las Elecciones 2026

  • 73 actas procesadas
  • 9,102% votos

Resultados Elecciones 2026: porcentaje de votos en Pasco

  • Keiko Fujimori - 26,739%
  • Rafael López Aliaga - 13,489%
  • Ricardo Belmont - 10,553%

¿Qué rol tiene la ONPE en el conteo de votos?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú, así como de procesar y difundir los resultados oficiales de las votaciones. Durante la jornada electoral, su función incluye la recolección de actas desde los locales de votación, su verificación y el procesamiento de la información a través de sistemas informáticos seguros.

En el conteo de votos, la ONPE no realiza el escrutinio en mesa, que está a cargo de los miembros de mesa, sino que recibe las actas electorales ya contabilizadas, las digitaliza y las procesa para consolidar los resultados a nivel nacional.

Posteriormente, publica avances progresivos del conteo (actas procesadas y contabilizadas) para mantener informada a la ciudadanía, garantizando transparencia y confiabilidad en los resultados.

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