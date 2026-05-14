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Política

Partido OBRAS no cumple requisito territorial de la ERM 2026 y arriesga desaparecer en 2027

El partido vinculado a Richard Belmont sí podrá participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, perdería su inscripción en enero de 2027 por no alcanzar el mínimo de regiones y provincias que exige la Ley de Organizaciones Políticas. La organización también podría quedarse sin financiamiento público directo.

Obras podría perder su inscripción debido a la baja representación a nivel nacional. Foto: composición LR
Obras podría perder su inscripción debido a la baja representación a nivel nacional. Foto: composición LR
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El partido OBRAS enfrenta un serio riesgo de desaparecer del sistema político peruano pese a tener representación en el Congreso. De acuerdo con el visor electoral del Instituto Aklla Perú, la agrupación solo registra participación en 12 regiones y 39 provincias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ley exige como mínimo presencia en 13 regiones o 40 provincias para conservar la inscripción partidaria. Por ese motivo, el partido quedaría por debajo del umbral legal requerido.

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La situación no impide que OBRAS participe en las elecciones regionales y municipales 2026. El problema aparece después del proceso electoral. Según especialistas en materia electoral, la agrupación perdería automáticamente su inscripción el 1 de enero de 2027 por incumplir los requisitos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

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La eventual cancelación del partido tendría otra consecuencia importante. La organización también perdería el acceso al financiamiento público directo obtenido tras las elecciones generales. Al desaparecer jurídicamente del registro de partidos, ya no tendría una vía legal para recibir esos recursos económicos asignados por el Estado.

El caso de OBRAS revela además una debilidad en su estructura territorial. Aunque el partido logró representación parlamentaria en las elecciones generales, no alcanzó el despliegue regional y provincial que exige la normativa electoral. El escenario evidencia que la permanencia de una agrupación política no depende solo de votos o presencia mediática, sino también de organización en distintas zonas del país.

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José Tello: 'El partido sí puede postular, pero perderá la inscripción'

El exministro de Justicia y especialista en derecho electoral José Tello explicó que el incumplimiento de los requisitos territoriales no impide que OBRAS participe en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, advirtió que la consecuencia llegará después del proceso electoral. “El hecho de que no presenten candidaturas completas no impide que puedan postular. Ellos van a correr, no hay problema”, señaló.

Tello detalló que la Ley de Organizaciones Políticas establece un mínimo de participación territorial para conservar la inscripción partidaria. “La ley exige presentar candidaturas en al menos la mitad de las regiones, es decir 13 de 25, o en el 20% de las provincias, que equivale a 40 de 196”, indicó. Según el visor del Instituto Aklla Perú, OBRAS solo registra participación en 12 regiones y 39 provincias.

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El especialista también explicó cuál sería el efecto legal inmediato para la agrupación vinculada a Richard Belmont. “Ellos van a perder la inscripción el primer día del mes de enero del año 2027”, afirmó. Además, sostuvo que la cancelación del registro afectaría directamente el acceso a recursos estatales. “Al desaparecer el partido, no tienen cómo cobrar ese financiamiento que han ganado en la elección general”, precisó.

Para Tello, el caso de OBRAS refleja un problema estructural dentro de algunas organizaciones políticas. El abogado sostuvo que tener representación parlamentaria no garantiza la permanencia de un partido si no existe una presencia territorial suficiente en regiones y provincias. La situación evidencia las dificultades que enfrentan varias agrupaciones para consolidar cuadros y candidaturas fuera de Lima.

Ricardo Belmont fue candidato presidencial por el Partido Cívico Obras enj 2026. | Composición: LR.

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