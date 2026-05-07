Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Corte de agua en Lima HOY: conoce los distritos y horarios afectados este 8 de mayo, según Sedapal

Sedapal anunciará una interrupción temporal del servicio de agua potable el viernes 8 de mayo, afectando diferentes sectores de Lima Metropolitana hasta por 9 horas.

Estos distritos de Lima no tendrán agua, según Sedapal. | Foto: composición LR
Sedapal informó que este viernes 8 de mayo se realizará una interrupción temporal y parcial del servicio de agua potable, hasta por 9 horas, en distintos sectores de Lima Metropolitana debido a trabajos de mantenimiento programados. La empresa estatal señaló que las labores incluyen limpieza de reservorios y empalmes de tuberías, acciones que buscan garantizar la continuidad y calidad del abastecimiento en la capital.

La suspensión del suministro afectará a varios distritos en horarios diferenciados, dependiendo de las zonas donde se ejecutarán las intervenciones. Ante ello, la entidad recomendó a los vecinos tomar precauciones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el tiempo que duren los trabajos.

Estos distritos de Lima sufrirán corte de agua, HOY viernes 8 de mayo

San Juan de Lurigancho

  • Zonas afectadas:
    A. H. Integ. San José, Sector San José, 1ro. de Junio, José Olaya Ampliac., AF Santo Toribio, Agru. Jorge Chávez Ampliac. 1ro. de Junio, AF José Olaya II Ampliac., A. H. Integ San José Sector José Olaya, A. H. 28 de Febrero, P.J. 10 de Marzo, A. H. Integ Almirante Grau Sector Héroes del Cenepa, A. H. Integ. Almirante Grau Sector Laderas de Motupe, A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses, AF Lomas de Motupe 2, AF Heraldos de Motupe, A. H. Integ. Almirante Grau Sector Los Cipreses Ampliac., A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro, A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac., AF Nuevo Amanecer II, A.H. Integ. San José Sector José Olaya, Agru. José Olaya II y Agrup. El Jordán.
  • Horario del corte: 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Cercado de Lima

  • Zonas afectadas:
    Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa y Urb. Las Brisas 2da etapa. También las zonas comprendidas entre la av. Santa Bernardita, jr. Santa Teodosia, av. Bertello, calle Rodavero, av. La Alborada y jr. Santa Francisca.
  • Horario del corte: 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Rímac

  • Zonas afectadas:
    A. H. San Juan de Amancaes y A. H. San Juan de Amancaes II etapa.
  • Horario del corte: 12:00 m. a 8:00 p. m.
