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Sociedad

Desarticulan a Los Pulpos de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

Catorce funcionarios fueron detenidos, detectando irregularidades en el sistema de videovigilancia municipal. La indagación se centra en la estructura delictiva que afecta a Gamarra.

Alias 'Pulpo' es sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal
Alias 'Pulpo' es sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal | Composición LR
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La Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional allanaron la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, ubicada en el distrito de La Molina, como parte de una investigación por presuntos cobros ilegales a comerciantes ambulantes en el emporio comercial de Gamarra. Durante el operativo, las autoridades también ejecutaron diligencias contra cuatro exfiscalizadores, un exsubgerente de movilidad urbana y otros nueve investigados presuntamente vinculados con una organización criminal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el burgomaestre habría facilitado el ingreso de esta presunta red al área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. La medida incluyó la incautación de documentos y otros elementos que serán analizados por el Ministerio Público en el marco de las diligencias preliminares.

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Alias 'El Pulpo' sería cabecilla de la red criminal

La Fiscalía sindica a Juan Manuel Núñez Castro, alias 'El Pulpo', como presunto cabecilla de la banda dedicada al cobro de cupos a comerciantes en Gamarra que habría amasado S/75 millones a través de esta modalidad. Según la tesis del Ministerio Público, desde 2024 la organización habría logrado infiltrarse en el área de fiscalización municipal para controlar sectores estratégicos del emporio, entre ellos los Dameros A y B.

Las diligencias forman parte de un operativo simultáneo ejecutado en distintos puntos de Lima, orientado a desarticular una presunta estructura criminal dedicada a la extorsión y corrupción dentro de la comuna victoriana.

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¿Cómo operaba la presunta red en Gamarra?

Según la investigación fiscal, los implicados habrían utilizado operativos municipales de recuperación de espacios públicos para retirar a comerciantes informales de determinadas zonas de Gamarra. Sin embargo, después, estos espacios habrían sido nuevamente entregados a cambio de pagos ilegales.

Los cobros por acceder a estos puntos habrían oscilado entre S/1.000 y S/5.000, además de cuotas semanales de entre S/15 y S/20. En caso de que los comerciantes se negaran a pagar, la presunta red habría ordenado el decomiso o retiro de su mercadería.

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Funcionarios detenidos

Como parte del operativo, la Policía detuvo a funcionarios vinculados al área de rentas, así como a responsables del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. La investigación preliminar habría detectado irregularidades en el sistema de videovigilancia municipal, luego de identificar que algunas grabaciones se encontraban incompletas.

En total, 14 funcionarios municipales fueron detenidos tras detectarse un presunto desbalance patrimonial, conforme a las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público y la PNP. Las autoridades continúan con la revisión de documentos y equipos incautados para determinar responsabilidades. Entre los detenidos figuran los exfiscalizadores Jhon Pajuelo (49), Óscar Carbonel (40), Anthony Quispe (29) y Wilson Mego.

Asimismo, se incautaron 25 teléfonos, 10 chips, tres USB, dos laptops, tres libretas, un arma de fuego, dos cacerinas, 100 municiones, documentación y 10 cuadernos con apuntes relevantes para la investigación.

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