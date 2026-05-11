HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100% EN VIVO: JNE proclamará a los ganadores de la primera vuelta
Resultados ONPE al 100% EN VIVO: JNE proclamará a los ganadores de la primera vuelta     Resultados ONPE al 100% EN VIVO: JNE proclamará a los ganadores de la primera vuelta     Resultados ONPE al 100% EN VIVO: JNE proclamará a los ganadores de la primera vuelta     
Sociedad

Ascenso Docente: Más de 162.000 maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en concurso nacional

Los docentes podrán acceder a salarios que van desde S/3.850 hasta S/9.801, dependiendo de su grado en la carrera y jornada laboral, reflejando el interés por la mejora educativa.

Convocado el Concurso de Ascenso 2026 para docentes de educación básica en colegios del Minedu
Convocado el Concurso de Ascenso 2026 para docentes de educación básica en colegios del Minedu | Minedu
Escuchar
Resumen
Compartir

Miles de profesores buscarán mejorar sus ingresos y avanzar en la Carrera Pública Magisterial con el Concurso de Ascenso 2026 convocado por el Ministerio de Educación (Minedu). El proceso reunirá en esta edición a 162.042 docentes de educación básica que trabajan en colegios administrados por el Minedu, así como por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

Los maestros que superen la evaluación podrán acceder a remuneraciones que oscilan entre S/3.850 y S/9.801, de acuerdo con la escala magisterial alcanzada y la jornada laboral.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ CONSOLIDAN SU AVANCE HACIA LA SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la alta participación refleja el interés del magisterio por fortalecer su desarrollo profesional y mejorar los aprendizajes en las escuelas del país. Además, aseguró que el sector continuará impulsando evaluaciones meritocráticas, transparentes y descentralizadas.

PUEDES VER: Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

lr.pe

¿Cuándo será el examen del Concurso de Ascenso 2026?

La prueba nacional se realizará el domingo 13 de septiembre en 50 sedes distribuidas en el país. El Minedu publicará el 1 de septiembre la lista oficial de locales de evaluación para los docentes registrados.

La evaluación incluirá 60 preguntas orientadas a medir conocimientos pedagógicos. Además, el ministerio puso a disposición los temarios oficiales del concurso para que los participantes revisen los contenidos que formarán parte del examen.

¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?

Escala MagisterialJornada 30 horasJornada 40 horas
Octava7.351,479,801.96
Sétima6.651,338,868.44
Sexta6.126,238,168.30
Quinta5.251,057,001.40
Cuarta4.550,916,067.88
Tercera4.200,845,601.12
Segunda3.850,775,134.36
Primera3.500,704,667.60
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS
Aumenta a 1.658 los contagios por virus Coxsackie en el Perú, según Minsa: Lambayeque registra 300 casos en 50 colegios

Aumenta a 1.658 los contagios por virus Coxsackie en el Perú, según Minsa: Lambayeque registra 300 casos en 50 colegios

LEER MÁS
Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

Casos de contagios por virus Coxsackie se duplicaron en colegios a nivel nacional, advierte el Minsa y Minedu

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven habría quedado atrapado en su casa por escombros de obra en av. Nicolás Ayllón: “Mi hijo fue por los animalitos”

Joven habría quedado atrapado en su casa por escombros de obra en av. Nicolás Ayllón: “Mi hijo fue por los animalitos”

LEER MÁS
Senamhi prevé ola de calor hasta el 14 de mayo: temperaturas alcanzarán los 36°C en estas regiones del Perú

Senamhi prevé ola de calor hasta el 14 de mayo: temperaturas alcanzarán los 36°C en estas regiones del Perú

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Ingeniero de 40 años fallece tras cirugía bariátrica realizada por médico Hoshe Joo, conocido 'bariatra de las estrellas'

Ingeniero de 40 años fallece tras cirugía bariátrica realizada por médico Hoshe Joo, conocido 'bariatra de las estrellas'

LEER MÁS
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025