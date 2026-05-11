Ascenso Docente: Más de 162.000 maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en concurso nacional
Los docentes podrán acceder a salarios que van desde S/3.850 hasta S/9.801, dependiendo de su grado en la carrera y jornada laboral, reflejando el interés por la mejora educativa.
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Miles de profesores buscarán mejorar sus ingresos y avanzar en la Carrera Pública Magisterial con el Concurso de Ascenso 2026 convocado por el Ministerio de Educación (Minedu). El proceso reunirá en esta edición a 162.042 docentes de educación básica que trabajan en colegios administrados por el Minedu, así como por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
Los maestros que superen la evaluación podrán acceder a remuneraciones que oscilan entre S/3.850 y S/9.801, de acuerdo con la escala magisterial alcanzada y la jornada laboral.
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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la alta participación refleja el interés del magisterio por fortalecer su desarrollo profesional y mejorar los aprendizajes en las escuelas del país. Además, aseguró que el sector continuará impulsando evaluaciones meritocráticas, transparentes y descentralizadas.
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¿Cuándo será el examen del Concurso de Ascenso 2026?
La prueba nacional se realizará el domingo 13 de septiembre en 50 sedes distribuidas en el país. El Minedu publicará el 1 de septiembre la lista oficial de locales de evaluación para los docentes registrados.
La evaluación incluirá 60 preguntas orientadas a medir conocimientos pedagógicos. Además, el ministerio puso a disposición los temarios oficiales del concurso para que los participantes revisen los contenidos que formarán parte del examen.
¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?
|Escala Magisterial
|Jornada 30 horas
|Jornada 40 horas
|Octava
|7.351,47
|9,801.96
|Sétima
|6.651,33
|8,868.44
|Sexta
|6.126,23
|8,168.30
|Quinta
|5.251,05
|7,001.40
|Cuarta
|4.550,91
|6,067.88
|Tercera
|4.200,84
|5,601.12
|Segunda
|3.850,77
|5,134.36
|Primera
|3.500,70
|4,667.60