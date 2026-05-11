Ascenso Docente: Más de 162.000 maestros competirán por sueldos de hasta S/9.800 en concurso nacional

Convocado el Concurso de Ascenso 2026 para docentes de educación básica en colegios del Minedu | Minedu

Convocado el Concurso de Ascenso 2026 para docentes de educación básica en colegios del Minedu | Minedu

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Miles de profesores buscarán mejorar sus ingresos y avanzar en la Carrera Pública Magisterial con el Concurso de Ascenso 2026 convocado por el Ministerio de Educación (Minedu). El proceso reunirá en esta edición a 162.042 docentes de educación básica que trabajan en colegios administrados por el Minedu, así como por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.

Los maestros que superen la evaluación podrán acceder a remuneraciones que oscilan entre S/3.850 y S/9.801, de acuerdo con la escala magisterial alcanzada y la jornada laboral.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que la alta participación refleja el interés del magisterio por fortalecer su desarrollo profesional y mejorar los aprendizajes en las escuelas del país. Además, aseguró que el sector continuará impulsando evaluaciones meritocráticas, transparentes y descentralizadas.

¿Cuándo será el examen del Concurso de Ascenso 2026?

La prueba nacional se realizará el domingo 13 de septiembre en 50 sedes distribuidas en el país. El Minedu publicará el 1 de septiembre la lista oficial de locales de evaluación para los docentes registrados.

La evaluación incluirá 60 preguntas orientadas a medir conocimientos pedagógicos. Además, el ministerio puso a disposición los temarios oficiales del concurso para que los participantes revisen los contenidos que formarán parte del examen.

¿Cuánto gana un docente según la escala magisterial?