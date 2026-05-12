HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sociedad

Familia de vigilante fallecido por conductora ebria exige destitución de fiscal Valladares: "No ha solicitado la prisión preventiva"

El abogado de los deudos, Roberto Arteaga, planea presentar un pedido formal ante el Control Interno del Ministerio Público por la falta de acción del fiscal en el caso.

La familia espera que la conductora implicada no se de a la fuga.
La familia espera que la conductora implicada no se de a la fuga. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Familiares de Juan Martínez, vigilante que perdió la vida tras ser arrollado por Maricsa Alfaro Cerna, quien manejaba en estado de ebriedad y con la licencia vencida, llegaron a las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía en Trujillo para solicitar la destitución del fiscal provincial de La Libertad Joan Manuel Valladares.

Según los deudos, la decisión surge tras detectar varias irregularidades en la investigación y en el ámbito legal del caso, lo que ha generado malestar en la familia Martínez.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y ROBERTO SÁNCHEZ A SEGUNDA VUELTA, ONPE A MÁS DEL 99% | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ''No deben dejar que escape'': familia de vigilante atropellado en Trujillo rechaza libertad de conductora ebria

lr.pe

Acusan a fiscal de no solicitar prisión preventiva

"Nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía que el fiscal Valladares se aparte del caso debido a las negligencias que ha cometido. Mi tío (Juan Martínez) ya murió y, hasta ahora, el fiscal no ha solicitado la prisión preventiva para Maricsa. Él tiene la facultad para hacerlo, pero aún no lo ha hecho", dijo Alexandra Martínez, sobrina del vigilante fallecido.

En esa línea, Roberto Arteaga, abogado de los deudos, indicó que presentará formalmente la solicitud ante el Control Interno del Ministerio Público.

Por su parte, Arteaga mencionó que la responsable del accidente, Maricsa Alfaro Cerna, está en su casa y que, según su abogado, no planea abandonar el país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Streamer Ángel Ramírez sufre golpiza en discoteca y termina herido tras corte en la frente

Streamer Ángel Ramírez sufre golpiza en discoteca y termina herido tras corte en la frente

LEER MÁS
''No deben dejar que escape'': familia de vigilante atropellado en Trujillo rechaza libertad de conductora ebria

''No deben dejar que escape'': familia de vigilante atropellado en Trujillo rechaza libertad de conductora ebria

LEER MÁS
Vigilante que falleció tras ser atropellado por mujer ebria había dejado su puesto de venta de pulseras en busca de mejores ingresos

Vigilante que falleció tras ser atropellado por mujer ebria había dejado su puesto de venta de pulseras en busca de mejores ingresos

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

Una de las universidades más costosas del país actualizó su escala de pensiones: será válida a partir del 2027

LEER MÁS
Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

Seguridad del alcalde de La Victoria ofreció S/5.000 para huir de operativo por cobro de cupos: "No seas malo"

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Cae banda presuntamente vinculada al alcalde de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

Cae banda presuntamente vinculada al alcalde de La Victoria: habrían recaudado S/75 millones cobrando cupos a ambulantes en Gamarra

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025