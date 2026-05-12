Familia de vigilante fallecido por conductora ebria exige destitución de fiscal Valladares: "No ha solicitado la prisión preventiva"
El abogado de los deudos, Roberto Arteaga, planea presentar un pedido formal ante el Control Interno del Ministerio Público por la falta de acción del fiscal en el caso.
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Familiares de Juan Martínez, vigilante que perdió la vida tras ser arrollado por Maricsa Alfaro Cerna, quien manejaba en estado de ebriedad y con la licencia vencida, llegaron a las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía en Trujillo para solicitar la destitución del fiscal provincial de La Libertad Joan Manuel Valladares.
Según los deudos, la decisión surge tras detectar varias irregularidades en la investigación y en el ámbito legal del caso, lo que ha generado malestar en la familia Martínez.
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Acusan a fiscal de no solicitar prisión preventiva
"Nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía que el fiscal Valladares se aparte del caso debido a las negligencias que ha cometido. Mi tío (Juan Martínez) ya murió y, hasta ahora, el fiscal no ha solicitado la prisión preventiva para Maricsa. Él tiene la facultad para hacerlo, pero aún no lo ha hecho", dijo Alexandra Martínez, sobrina del vigilante fallecido.
En esa línea, Roberto Arteaga, abogado de los deudos, indicó que presentará formalmente la solicitud ante el Control Interno del Ministerio Público.
Por su parte, Arteaga mencionó que la responsable del accidente, Maricsa Alfaro Cerna, está en su casa y que, según su abogado, no planea abandonar el país.
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