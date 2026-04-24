La Beca Generación del Bicentenario de Perú no tendrá convocatoria en 2026, según confirmó el Ministerio de Educación, dejando a 300 jóvenes sin financiamiento. | Red Nacional de Juventudes del Perú

La Beca Generación del Bicentenario de Perú no tendrá convocatoria en 2026, según confirmó el Ministerio de Educación, dejando a 300 jóvenes sin financiamiento. | Red Nacional de Juventudes del Perú

La Beca Generación del Bicentenario no tendrá convocatoria este 2026. Así lo confirmó el Ministerio de Educación del Perú (Minedu), en medio de cuestionamientos por la falta de presupuesto y un proceso de reingeniería del programa. La decisión deja en incertidumbre a más de 300 jóvenes que ya habían sido admitidos en universidades del extranjero y esperaban el financiamiento estatal.

El programa, gestionado por Pronabec, ha financiado durante más de una década estudios de posgrado en universidades de primer nivel. Este año, sin embargo, no habrá nueva convocatoria.

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Entre el recorte y la reingeniería

Desde el Ejecutivo se han dado dos explicaciones: restricciones presupuestales y una reorganización del programa. Pero la convivencia de ambos argumentos genera más dudas que certezas.

“Hay dos mensajes que han estado circulando: uno que apunta al recorte presupuestal y otro que habla de una reingeniería. No está claro cuál es la razón fundamental de la decisión”, advirtió el exministro de Educación, Ricardo Cuenca.

Según el especialista, esta falta de claridad impide entender si se trata de una medida temporal por falta de recursos o de un cambio estructural en la política de becas.

Desde otra mirada, la exdirectora de Pronabec, Alexandra Ames, cuestionó el uso mismo del término. “Una reingeniería busca hacer más eficiente un programa, eliminar procesos que no agregan valor. No implica recortar beneficiarios”, sostiene.

Y es más directa: si la consecuencia es reducir el número de becarios, entonces no se trataría de una reforma, sino de un ajuste presupuestal encubierto. Ella fue más allá y puso en duda el argumento oficial sobre la falta de recursos. “Es falso que no haya presupuesto. Este programa cuenta con programación multianual y el año pasado se aprobó presupuesto para lanzar la convocatoria 2026”, afirmó.

En su lectura, lo que ocurre es otra cosa: una redistribución interna del gasto. “Lo que se está haciendo es recortar presupuesto de programas de impacto para destinarlo a otros gastos, probablemente gasto corriente”, señaló, en referencia a recientes incrementos en obligaciones del sector, como mejoras salariales.

Prioridad a actuales becarios

Minedu señaló que la estrategia para este año se centra en garantizar la continuidad de los 283 beneficiarios actuales en el extranjero. Sin embargo, deja fuera a una nueva generación de postulantes con trámites a medias o finalizados.

“No hay una prioridad en la inversión en educación. Además, no conocemos evaluaciones que justifiquen una reingeniería de este tipo”, dijo Cuenca.

Para Ames, el recorte resulta especialmente cuestionable porque se trata de uno de los programas más efectivos del Estado. “Estamos hablando de una política que identifica y potencia a los jóvenes más talentosos del país para formarlos en las mejores universidades del mundo”, explicó.

Postulantes en el limbo

La suspensión golpea directamente a quienes ya habían sido admitidos en universidades internacionales. Muchos de ellos se prepararon durante meses —e incluso años—, cumpliendo requisitos exigentes y asumiendo gastos de entre S/8.000 y S/25.000.

Hoy enfrentan plazos para asegurar sus vacantes sin tener certeza sobre el financiamiento ofrecido por el Gobierno. En algunos casos, estas ya se habrían perdido. “El Estado había sido un aliado. Suspender estas becas es ir a contracorriente de lo que ocurre en otros países”, advirtió el exministro.

Ames coincide. “No puede ser que un programa que ha sobrevivido a años de inestabilidad se detenga ahora. Aquí hay una decisión de dejar de priorizar este tipo de inversión”, advirtió.

Mensaje y consecuencias

El origen del problema también apunta al proceso presupuestal. “En algún punto de la cadena algo falló. La prioridad educativa no estuvo por delante de otras decisiones”, explicó. La verdadera incógnita está en el futuro del programa: qué pasará con su continuidad, cuándo —o si— volverá a abrir una convocatoria y bajo qué condiciones se sostendrá en los próximos años.

Aunque Ames no cree que la beca vaya a desaparecer, sí advierte que el riesgo está en su reducción progresiva. “La única explicación es que se le considera un programa caro. Pero en realidad es de las mejores inversiones que puede hacer el país”, afirmó.

“El mensaje es que la educación no es prioritaria y que los jóvenes no tienen garantía de acompañamiento”, sostuvo. El impacto, alertó Cuenca, será acumulativo. “Un país no puede sostener su desarrollo con poca educación. Todos los recortes en este sector nos van a pasar la factura”, concluyó.

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