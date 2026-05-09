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Sociedad

Logro aeroespacial peruano: estudiantes universitarios crean cohete desde cero y competirán en torneo internacional en Brasil

El cohete Kuntur-1, de más de un metro de longitud, fue desarrollado desde cero por más de 60 integrantes del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la PUCP y logró un lanzamiento exitoso en Chincha.

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la PUCP desarrolla tecnología aeroespacial desde cero en el Perú
El Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la PUCP desarrolla tecnología aeroespacial desde cero en el Perú | Foto: GIA PUCP
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Un grupo de estudiantes y egresados peruanos logró diseñar, construir y lanzar con éxito el cohete Kuntur-1, nombre que significa “cóndor” en quechua. El vehículo superó los 500 metros de altura durante una prueba realizada en Chincha (Ica) y ahora el equipo se prepara para competir en el Latin American Space Challenge, en Brasil, donde enfrentará a universidades de distintos países.

El proyecto nació en 2023 dentro del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la PUCP y reúne a más de 60 estudiantes y egresados. Desde su origen, la meta apuntó a desarrollar tecnología aeroespacial en el Perú, en un contexto marcado por limitaciones técnicas y poca información especializada.

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Un cohete hecho desde cero

El cohete mide aproximadamente 1,2 metros de longitud y 80 milímetros de diámetro. Funciona con propulsión sólida e incorpora un sistema de recuperación mediante paracaídas. Su diseño integra sistemas de propulsión, estructura y aerodinámica desarrollados íntegramente por el equipo.

El lanzamiento se realizó en Chincha con acompañamiento de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), lo que permitió validar su funcionamiento en condiciones controladas.

“Partimos prácticamente de cero y aun así logramos validar nuestra tecnología”, señaló Angelo Camero, egresado de Ingeniería Mecatrónica y gerente general del GIA-PUCP, quien destacó el reto técnico que implicó desarrollar el proyecto desde sus inicios.

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Rumbo a una competencia internacional en Brasil

Tras la prueba, el grupo confirmó su participación en el Latin American Space Challenge, donde competirá con equipos de mayor trayectoria de la región. El objetivo ahora es posicionarse entre los mejores del certamen.

En paralelo, los estudiantes ya trabajan en nuevas versiones del proyecto, como cohetes multietapa y motores híbridos, con la meta de consolidar un programa aeroespacial universitario sostenible en el país.

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