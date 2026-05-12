Piero Corvetto se queda sin seguridad: PNP confirma que le retiraron el resguardo policial tras renunciar a la ONPE

Piero Corvetto dejó la ONPE desde el 21 de abril de este año. Foto: Difusión

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El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ya no cuenta con la seguridad personal que le brindaba la institución electoral, según informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

Durante una entrevista con RPP, Arriola indicó que el resguardo policial solo le correspondía a Corvetto cuando lideraba la ONPE. Al ser consultado por la solicitud de garantías del exfuncionario ante la Prefectura, el miembro policial aseguró que no se le comunicó sobre el tema y que se consideró que Corvetto no requería protección luego de evaluarse el caso.

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"No, dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente y que esto a nivel del gobierno interior en las prefecturas y subprefecturas exigen un rigor también probatorio", explicó.

Por otro lado, Arriola mencionó que el resguardo del presidente del JNE, Roberto Burneo, y el titular interino de la ONPE, Roberto Pachas, cuentan con una seguridad integral y con un 'énfasis particular por la coyuntura' de los comicios electorales.

En ese sentido, Arriola precisó que se investigaron los eventuales riesgos que correrían las autoridades electorales con la finalidad de tomar medidas preventivas. Además, el jefe policial señaló que se analizaron las amenazas de algunas personas que salen a declarar para hacer un seguimiento del caso.

Candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta no tendrán resguardo policial

En tanto, Ariolla informó los candidatos presidenciales que no pasaron a segunda vuelta tampoco cuentan con medidas de seguridad policial. No obstante, el jefe de la PNP precisó que se tomaron medidas de precaución en caso de que ocurra algún acto contra otros postulantes.

Entre esos postulantes, se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno) debido a que "están a la espera de la decisión de la proclamación" de resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).