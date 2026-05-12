Vivian Baella se pronunció tras comunicado de Flavia Montes en su contra por polémicos comentarios: "Lo que puedan entender ya escapa de mis manos"

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Vivian Baella salió al frente para aclarar la controversia generada tras sus declaraciones sobre el fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. La panelista de ‘Bloqueo y Punto’ habló en su programa y aseguró que nunca buscó cuestionar el profesionalismo de la central nacional. Recordemos que la subcampeona con San Martín emitió un comunicado rechazando las afirmaciones dichas por la exvoleibolista.

En medio de la polémica, Baella se pronunció y si bien aseguró que no buscó dañar la imagen de Flavia Montes, indicó que lo que puede decir la gente ya no depende de ella. “Los comentarios que pueda generarse en otras personas o lo que puedan entender ellos ya escapa de mis manos”, indicó la exvoleibolista.

Vivian Baella se pronunció tras comunicado de Flavia Montes en su contra por polémicos comentarios

Hace algunos días, Flavia Montes emitió un comunicado donde señaló que los comentarios de Vivian Baella dañan su imagen y reputación profesional. La exvoleibolista decidió pronunciarse y ofreció disculpas públicas en su programa de YouTube. “Yo jamás quise poner en tela de juicio tu profesionalismo”, mencionó la exseleccionada nacional.

El fichaje de Flavia Montes por la institución blanquiazul se convirtió en uno de los movimientos en el mercado de pases más comentados en las últimas semanas, sobre todo tras confirmarse su salida de la Universidad San Martín, equipo con el que disputó la última final de la Liga Peruana de Vóley.

¿En qué equipos ha jugado Vivian Baella?

La exvoleibolista ha jugado profesionalmente únicamente en el Perú. Esta es la lista de clubes donde estuvo Vivian Baella.