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Sociedad

Peruanos en el extranjero también podrán cobrar el Reintegro 5 en su país de residencia a partir del 14 de mayo, vía Banco de la Nación: ¿cómo acceder?

Para verificar la inclusión en el Reintegro 5, los beneficiarios deben consultar el portal de la Secretaría Técnica del Fonavi. Los pagos comienzan el 14 de mayo.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el Reintegro 5, permitiendo a miles de exaportantes acceder a devoluciones desde el 14 de mayo, tanto en Perú como en el extranjero.
La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el Reintegro 5, permitiendo a miles de exaportantes acceder a devoluciones desde el 14 de mayo, tanto en Perú como en el extranjero. | Foto: Andina/Secretaría Técnica Fonavi/Composición LR
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La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el Reintegro 5 del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, permitiendo que miles de exaportantes puedan acceder a una nueva devolución de sus contribuciones desde este 14 de mayo. El proceso incluye tanto a ciudadanos que residen en el Perú como a peruanos que actualmente viven en el extranjero.

Según la información oficial, los beneficiarios del Reintegro 5 que se encuentren fuera del país también podrán cobrar sus aportes mediante un representante autorizado en territorio peruano. Para ello, deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Banco de la Nación y la Secretaría Técnica del Fonavi.

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¿Cómo pueden cobrar el Reintegro 5 los fonavistas que viven en el extranjero?

Los fonavistas que residen fuera del Perú deberán designar a una persona de confianza para realizar el trámite del Reintegro 5 en una agencia del Banco de la Nación. Debido a que la devolución del Fonavi se entrega únicamente de manera presencial y en efectivo, será obligatorio gestionar previamente una carta poder consular desde el país de residencia.

El documento debe ser legalizado en el consulado peruano correspondiente y autorizar expresamente al apoderado para retirar el dinero del Reintegro 5. Luego, el representante deberá acudir a cualquier oficina del Banco de la Nación con la documentación requerida para concretar el cobro. En caso de que el fonavista haya fallecido, los herederos también podrán solicitar la devolución siguiendo el orden de prelación establecido.

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¿Quiénes integran el Reintegro 5 del Fonavi y desde cuándo podrán cobrar?

El Reintegro 5 está conformado por personas incluidas entre el primer y el decimonoveno grupo de pago del Fonavi que anteriormente recibieron devoluciones parciales de sus aportes. La nueva relación de beneficiarios fue publicada este 12 de mayo y el inicio del pago del Reintegro 5 quedó programado para el 14 de mayo.

Para verificar si forman parte del Reintegro 5, los fonavistas deben ingresar al portal oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y consultar sus datos. Una vez confirmados como beneficiarios, podrán acercarse al Banco de la Nación para efectuar el retiro correspondiente o realizar el trámite mediante un apoderado si viven en el extranjero.

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