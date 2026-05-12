“El hacinamiento en las cárceles favorece la extorsión y al sicariato”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, reconoció que el hacinamiento en las cárceles peruanas afecta el control penitenciario y favorece delitos como la extorsión y el sicariato.

“Si hay desorden, no podemos encontrar celulares, no podemos encontrar droga, no podemos encontrar armas punzantes. La idea es que las condiciones en los penales permitan mejorar el trabajo de control y de seguridad”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO Y ROBERTO SÁNCHEZ A SEGUNDA VUELTA, ONPE A MÁS DEL 99% | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, precisó que la estrategia no se limita a construir más cárceles. “Tenemos que tomar medidas de corto y mediano plazo, y eso es lo que estamos haciendo aquí”, dijo tras supervisar el traslado de 48 internas del penal de Mujeres de Chorrillos al establecimiento penitenciario Virgen de Fátima.

La operación se realizó este miércoles por la mañana con el apoyo de más de 50 agentes del Inpe.

El titular del sector Justicia señaló que la medida busca identificar establecimientos con sobrepoblación y redistribuir a internas en unidades con capacidad disponible. “El penal de Fátima tenía unidades de albergue disponibles. Sin embargo, hay que seguir trabajando porque esto no es suficiente”, afirmó Jiménez Borra.

PUEDES VER: ¿Cómo ingresó el arma de fuego usada para asesinar al ‘Chino Malaco’ en el penal de Juliaca?

En esa línea, el ministro alertó que algunos penales, como Bagua, Tacna y el Callao, presentan sobrepoblación crítica. "Este es un tema que impide que podamos garantizar el orden y la seguridad de los penales y su manejo”, explicó.

Además, detalló que las 48 internas pertenecen al régimen de mínima seguridad, el mismo que predomina en el penal de destino. “Las de máxima y mediana seguridad no pueden ir para ese establecimiento. Solo el universo de las que tienen menor rigurosidad son las que han sido seleccionadas”, aclaró.

El ministro Jiménez Borra anunció que en los próximos días verificará las condiciones del penal en su totalidad. “Personalmente voy a estar en pocos días para verificar las condiciones en las que se encuentra todo el penal, no solamente las nuevas internas”, explicó.

Finalmente, subrayó que, además de mejorar el control, la medida busca ofrecer mejores condiciones de internamiento para las internas, muchas de las cuales se encuentran en situaciones poco razonables por la sobrepoblación.

El ministro estuvo acompañado por el director de la Oficina Regional Lima del Inpe, Milton Guevara Mendoza. La acción fue ejecutada por personal de seguridad penitenciaria del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

Así, el Minjusdh destacó que estas medidas buscan redistribuir a la población penitenciaria femenina hacia establecimientos que cuentan con capacidad disponible.

Por su parte, el presidente del Inpe, Henry Cotos Ochoa, señaló que el personal penitenciario de tratamiento y seguridad trabaja intensamente en la coordinación y evaluación de los centros penitenciarios y de la población penal que será trasladada para cumplir con los objetivos trazados.

Antes de su reubicación, las internas fueron sometidas a evaluaciones médicas y controles establecidos en los protocolos de seguridad penitenciaria.

Actualmente, el penal Mujeres de Chorrillos alberga a 806 internas, pese a tener una capacidad de 450, situación que evidencia el nivel de sobrepoblación existente.

Frente a ello, el Inpe continúa ejecutando acciones orientadas a mejorar las condiciones de internamiento, garantizar una adecuada administración penitenciaria y reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.