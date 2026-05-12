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Política

Fiscalía solicita más de 5 años de prisión contra Roberto Sánchez por aportes a Juntos por el Perú

La Fiscalía ha solicitado 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntos delitos de falsa declaración y falseamiento de información ante la ONPE. El Poder Judicial evaluará el caso en una audiencia programada para el 27 de mayo, donde se decidirá si el proceso avanza a juicio oral tras seis años de investigaciones.

Roberto Sánchez enfrentaría un juicio oral por este caso. Foto: Composición/LR
Roberto Sánchez enfrentaría un juicio oral por este caso. Foto: Composición/LR
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La Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones. El motivo sería que, presuntamente, presentó información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los aportes de campaña entre 2018 y 2020.

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El Ministerio Público también solicitó que Sánchez sea inhabilitado definitivamente para ejercer el cargo de presidente de JP.

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El caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Roberto Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal, S/204.951,36 fueron, presuntamente, depositados en la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del excandidato presidencial, quien en ese momento se desempeñaba como presidente del Comité Nacional Electoral de la agrupación. La investigación añade que una parte de esos recursos también habría terminado en cuentas personales del propio legislador.

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a Sánchez la presunta comisión del delito de falseamiento de información sobre aportaciones.

De otro lado, el Ministerio Público también lo acusa de haber consignado, presuntamente, información falsa en el informe financiero anual correspondiente a 2020 por un monto de S/27.400. Según la Fiscalía, Sánchez reportó que dicho aporte correspondía a una contribución en especie por el uso del local partidario durante ese año. No obstante, la ONPE remitió una carta al supuesto aportante, quien negó haber realizado dicho aporte en 2020.

Pedido de la Fiscalía contra Roberto Sánchez

Pedido de la Fiscalía contra Roberto Sánchez

La defensa de Sánchez

Según explicó el abogado del candidato, Carlos García, su defendido ya había sido investigado previamente por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas; sin embargo, ese caso fue archivado. Además, indicó que los dos cargos formulados contra Sánchez están vinculados a un mismo hecho: la entrega de informes financieros.

El letrado detalló que, en relación con el año 2020, la conducta fue tipificada como falsa declaración, mientras que en el caso de 2021 se consideró como falseamiento de información sobre aportes, debido a que este último delito recién fue incorporado en ese año. En ese sentido, García sostuvo que dichas imputaciones no corresponderían a su patrocinado, ya que los reportes financieros son preparados por el tesorero del partido, quien además era el encargado de presentarlos ante la ONPE.

Roberto Sánchez podría ir a juicio

El Poder Judicial fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia virtual en la que se analizará el nuevo auto de enjuiciamiento contra Roberto Sánchez. Durante esa diligencia, el juzgado decidirá si el proceso pasa formalmente a la etapa de juicio oral. Por su parte, la Fiscalía busca que el caso ingrese a la fase final, en la que se discutirán las pruebas recopiladas a lo largo de la investigación.

La investigación se inició hace seis años, luego de observaciones detectadas en los informes financieros presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE. De acuerdo con la tesis fiscal, la agrupación habría reportado aportes de campaña por S/0, pese a que sí se habrían registrado movimientos económicos vinculados a actividades proselitistas y mecanismos de recaudación de fondos.

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