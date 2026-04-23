Del 30 de abril al 9 de mayo se estará llevando a cabo la edición 14 del Festival de Cine Francés. Se proyectarán más de 35 películas. En esta edición se rendirá homenaje a la obra de Alice Guy, considerada por los especialistas como la primera cineasta en la historia del cine. Guy estuvo involucrada, para más señas de su importancia, en la dirección y producción de casi 1.000 películas. Su mayor etapa de producción se dio entre 1896 y 1906. Además, el festival se desarrollará en más de 20 sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo. En lo que es Lima, se suman a la dinámica los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres y Lima Centro.

Este festival ya tiene una trayectoria importante desde el 2012 y es producto de una suma de esfuerzos; pensemos en la Embajada de Francia, el Ministerio de Cultura del Perú y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras instituciones.

La República estuvo en el anuncio del festival este último miércoles 22 en el MALI. De lo que se informó, llamó nuestra atención que una de las sedes será el MALI, específicamente el auditorio en donde muchos años funcionó la Filmoteca de Lima. Esta sede, a cuenta de las gestiones del CCPUCP y la Embajada de Francia, obedece a la renovación total del referencial centro cultural de la PUCP en San Isidro.

Todo cinéfilo peruano guarda un grato recuerdo de la Filmoteca de Lima del MALI y estamos seguros de que a más de uno agradará que este espacio vuelva a ser protagónico. El público que solía ir a esta filmoteca era variado, pero esencialmente juvenil (de universidades e institutos, en especial). Era una experiencia ir a la Filmoteca. No importaba si las colas eran kilométricas para ver, por ejemplo, Y la nave va de Fellini, Los 400 golpes de Truffaut o Vivir su vida de Godard; no importaba si el Parque de la Exposición era uno de los lugares más peligrosos del centro de Lima (en esos años no era como se ve ahora); tampoco importaba el eterno tráfico del centro. Los cinéfilos iban porque sabían que ahí verían las películas que no ofrecía el circuito comercial, pero lo más importante: asistía porque se había conformado una comunidad alrededor del buen cine del mundo.

"Presunción de inocencia". Imagen: Difusión.

Para sustentar lo dicho, el miércoles se proyectó la película Presunción de inocencia (2024) del actor y director francés Daniel Auteuil. Auteuil, como actor, es uno de los más populares del cine europeo (ganó la categoría a mejor actor en el Festival de Cannes 1996 por El octavo día). Ha protagonizado más de 70 películas desde mediados de los 70; y desde el 2011, ha dirigido seis, siendo Presunción de inocencia su quinto trabajo.

Este es un drama judicial en donde un hombre llamado Nicolas Milik (Grégory Gadebois) ha sido acusado de asesinar a su esposa. Pero el abogado Jean Monier (Daniel Auteuil) cree en su inocencia y lo defenderá. En este tipo de películas de orden judicial, interesa, claro, dar con los culpables y defender a los inocentes, pero esto es la coraza, no es su justificación. Lo que vale en este registro, aparte de la eterna interacción de los personajes, es el discurso que se elabora del registro jurídico y que este sea verosímil para el espectador. Monier está convencido de que se está cometiendo una injusticia con un hombre que, de ser condenado, será apartado de sus dos hijas. Es un caso que se le hace personal y en donde entran en juego sus valores y convicciones (al respecto, en la película hay varias referencias taurinas a manera de metáforas de la lucha del bien contra el mal, del enfrentamiento con fuerzas oscuras y poderosas a las que se debe enfrentar para llegar a la verdad de los hechos). Cuando Monier, tras varias audiencias, cree que se declarará inocente a Monier, algo sucede con el jurado. La fiscal los termina convenciendo de que Monier es culpable y, por ello, es condenado a 30 años de cárcel. Monier le propone a Milik apelar, pero este decide que ya no.

Esta historia, basada en hechos reales, exhibe asimismo una fuerte carga moral y ética. Las leyes, nos parece decir Auteuil, son pretextos si es que las mismas no calzan con lo que ha sucedido, con la verdad. Deja mucho para reflexionar.

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Datos:

● En competición. El Jurado APRECI, de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, estará conformado por tres miembros de la asociación y evaluará las 10 películas de la sección “El cine francés en todas sus facetas”.

●Entradas. En Joinnus. Desde S/12. Ver el programa completo en la web del CCPUCP. Aquí.