Nueva Carretera Central: MTC pidió crédito suplementario por más de S/400 millones para la ejecución del megaproyecto vial

Aldo Prieto afirmó que el financiamiento para la nueva Carretera Central ya se encuentra en trámite. | Composición LR/Difusión.

Aldo Prieto afirmó que el financiamiento para la nueva Carretera Central ya se encuentra en trámite. | Composición LR/Difusión.

Durante el debate en el que el gabinete de Luis Arroyo consiguió el voto de confianza, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, afirmó que el financiamiento para la nueva Carretera Central ya se encuentra en trámite, en respuesta a los cuestionamientos por la ausencia de una ley de crédito suplementario que garantice la ejecución de la obra.

Recursos permitirán financiar el inicio de las obras del Túnel de Pariachi

El ministro detalló que el 27 de marzo, mediante el Oficio N.° 035-2026-MTC, su sector presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la solicitud de autorización de un crédito suplementario por más de S/400 millones.

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“Estos recursos permitirán financiar el inicio de las obras del Túnel de Pariachi, infraestructura clave del tramo 1, así como asegurar la continuidad del proceso de liberación de predios en los demás tramos de la carretera”, señaló el titular del MTC.

Asimismo, precisó que el requerimiento incluye la emisión de la constancia de certificación presupuestal, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de recursos para los siguientes ejercicios fiscales, un paso indispensable para asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto en el mediano plazo.

“Garantizamos que la nueva Carretera Central empezará a ser una realidad en los próximos meses”, aseguró Prieto, al subrayar que el Ejecutivo viene adoptando las medidas presupuestales necesarias para destrabar uno de los proyectos de infraestructura más esperados del país.

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MTC: Nueva Carretera Central sigue en marcha

Previamente, en una intervención en el Congreso, realizada el 19 de marzo, el ministro afirmó que el Gobierno continuará recibiendo la asistencia técnica por parte de la empresa francesa para el desarrollo de la Nueva Carretera Central.

De ese modo, Provías Nacional y dicha empresa activaron un proceso de trato directo que derivó en un acuerdo suscrito el 12 de marzo, el cual garantiza la continuidad del servicio de asistencia técnica bajo condiciones reforzadas de supervisión, integridad y responsabilidad. “El servicio no ha sido suspendido ni cancelado; por el contrario, continúa vigente con estándares más exigentes”, precisó.

Respecto al avance del proyecto, Prieto informó que el megaproyecto vial se mantiene en ejecución y cuenta con respaldo técnico y financiero suficiente. Ante el Congreso, declaró que “la Nueva Carretera Central no se ha paralizado, contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está plenamente asegurada”.

Además, destacó que se trata de “la intervención vial terrestre más ambiciosa emprendida en el país en las últimas décadas”. El proyecto cuenta con S/600 millones para iniciar su primer tramo, y espera incluir la asignación adicional de S/400 millones solicitada ante el MEF, con el objetivo de iniciar obras antes del 28 de julio de 2026.