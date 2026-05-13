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Economía

Fonavi ya devolvió S/3.675 millones a más de 1.2 millones de aportantes: ¿quiénes pueden inscribirse y qué falta para nuevos pagos?

La devolución del Fonavi ya superó los S/3.675 millones y benefició a más de 1.2 millones de aportantes. El padrón sigue abierto y la Comisión Ad Hoc definirá nuevos grupos de pago, mientras se busca acreditar más periodos de aportación.

Devolución de aportes Fonavi: Más de S/3.675 millones entregados a más de un millón 279 mil fonavistas.
Devolución de aportes Fonavi: Más de S/3.675 millones entregados a más de un millón 279 mil fonavistas. | Foto: La República/IA
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La Secretaría Técnica del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) informó que la devolución de aportes ya supera los S/3.675 millones entregados a más de un millón 279 mil fonavistas de los grupos de pago del 1 al 22, incluyendo reintegros. Estos recursos han sido inyectados a la economía como parte del cumplimiento de la Ley N.º 29625.

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La vocera de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Miluska Cabrera, precisó que el proceso continúa con la acreditación de periodos de aportación y que el padrón permanece abierto para nuevos inscritos, mientras la Comisión Ad Hoc definirá los próximos grupos de pago.

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Devoluciones Fonavi: más de S/3.675 millones entregados

La Secretaría Técnica detalló que el monto destinado a la devolución corresponde a los grupos de pago del 1 al 22, considerando también los reintegros realizados. En total, más de 1 millón 279 mil fonavistas han sido beneficiados con la devolución de sus aportes, de acuerdo con los padrones oficiales.

La entidad enfatizó que estos recursos forman parte del cumplimiento de la devolución ordenada por la Ley N.º 29625. Asimismo, reiteró que continúa el trabajo para acreditar los periodos de aportación de los fonavistas, con el objetivo de avanzar en el proceso de devolución y honrar el compromiso del Estado con los beneficiarios.

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Inscripción Fonavi: padrón abierto sin restricciones

El padrón para inscribirse en las listas de devolución permanece abierto y no existe ninguna restricción para que los exaportantes puedan registrarse. Esto incluye a quienes todavía no han presentado el formulario F-1, documento necesario para iniciar el proceso de devolución.

“Cualquier persona que inclusive no haya realizado el trámite, es decir, que no haya registrado su formulario F-1, lo puede hacer a través de la página web del Fonavi. No hay ninguna restricción”, declaró Miluska Cabrera a la Agencia Andina. Además, recordó que todos los trámites son completamente gratuitos.

Nuevos pagos Fonavi: Comisión Ad Hoc definirá próximos grupos

La Secretaría Técnica explicó que el ritmo de devolución de aportes dependerá de la Comisión Ad Hoc, entidad responsable de establecer los próximos grupos de pago. El avance está ligado al proceso de acreditación de los periodos de aportación pendientes.

Cabrera también indicó que la mayoría de beneficiarios que ya cobraron se ubica en Lima, seguida del Callao y la región Arequipa. En el extranjero, la mayor cantidad se encuentra en Estados Unidos. Añadió que es preferible que los beneficiarios indiquen su lugar de residencia para tener mayor control del padrón, aunque aclaró que igualmente forman parte de la lista porque es su derecho.

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