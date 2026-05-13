Geresa de Arequipa refuerza campaña de vacunación ante aumento de casos de sarampión | Composición LR.

Geresa de Arequipa refuerza campaña de vacunación ante aumento de casos de sarampión | Composición LR.

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El brote de sarampión en el país continúa expandiéndose y ha generado preocupación tras la confirmación del primer caso importado en la región Arequipa, procedente de Puno, donde se mantiene el principal foco de contagio con 215 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 18.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa informó que, tras la detección del caso, se activaron de inmediato acciones de vigilancia epidemiológica, investigación y seguimiento de contactos, bloqueo vacunal, y búsqueda activa de sospechosos, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud (Minsa).

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Asimismo, se reforzaron las medidas preventivas en establecimientos de salud, instituciones educativas, terminales terrestres y otros espacios de alta concurrencia, con énfasis en bioseguridad y protección respiratoria.

Comunicado de la Gerencia Regional de Salud

Defensoría advierte expansión y critica respuesta tardía

En paralelo, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la expansión del brote en Puno y cuestionó la respuesta de las autoridades sanitarias. Señaló que han pasado varias semanas desde la emisión de la alerta epidemiológica del Minsa, el 4 de marzo, sin que se logre contener el avance del virus.

Según el organismo, en Puno se han confirmado 215 casos en los distritos de San Román, Sandia, Moho y Puno, con un incremento sostenido desde la semana epidemiológica 12.

La Defensoría advirtió, además, que el sarampión ya no afecta únicamente a menores de cinco años, sino que se ha extendido a distintos grupos etarios. De los registrados, 37 corresponden a niños de 5 a 9 años; 75, a adolescentes de 10 a 19 años; 60, a jóvenes de 20 a 29 años; y también se reportan contagios en adultos de hasta 59 años. Esto evidenciaría brechas en la cobertura de vacunación.

Ante este escenario, la institución exhortó a las autoridades a reforzar las medidas de control epidemiológico y garantizar recursos humanos, logísticos y presupuestales para enfrentar el brote. También pidió la participación del sector Educación en las acciones de prevención dentro de colegios e instituciones.

Campaña de vacunación

La Geresa de Arequipa anunció el fortalecimiento de la campaña de vacunación. La prioridad será inmunizar a niños menores de cinco años; menores de 5 a 10 años con esquema incompleto; niños desde los seis meses en zonas de riesgo; contactos de casos sospechosos o confirmados; personal de salud expuesto; y personas de hasta 59 años en situación de riesgo epidemiológico.

Las autoridades exhortaron a la población a verificar su esquema de vacunación, acudir a los centros de salud ante síntomas compatibles con el sarampión y cumplir acciones de prevención, como el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos.