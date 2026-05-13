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Feroz incendio en refinería de Cajamarquilla en Chosica: reportan varios heridos con quemaduras

Según información preliminar, el siniestro habría sido provocado por un presunto cortocircuito en subestaciones eléctricas y dejó a varias personas heridas. Las causas del incendio aún están en investigación.

Incendio de gran magnitud en refinería de Cajamarquilla
Incendio de gran magnitud en refinería de Cajamarquilla
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Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este miércoles 13 de mayo en las inmediaciones de la refinería de Cajamarquilla, ubicada en la avenida del mismo nombre, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Hasta la zona fueron desplegadas cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que vienen trabajando para controlar la emergencia.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se habría originado en una zona de alta tensión dentro de la refinería catalogado como código 1. Asimismo, se reporta que varias personas habrían resultado heridas, algunas con quemaduras, aunque aún no se ha precisado el número de afectados.

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Emergencia en planta procesadora de zinc

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Según los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por un presunto cortocircuito en dos subestaciones eléctricas de la instalación. Las causas continúan en investigación. La emergencia ocurre en la planta procesadora de zinc, una de las instalaciones metalúrgicas más importantes del país y que cuenta con más de 40 años de funcionamiento.

Nota en desarrollo…

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