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Tras revelar públicamente que perdió todos sus ahorros debido a una mala administración financiera, Brando Gallesi volvió a captar la atención al contar detalles de la reacción que tuvieron algunos de sus compañeros del medio artístico frente a su complicada situación económica. Durante una reciente entrevista en el pódcast Ouke, el exactor de América Televisión confesó que, pese a exponer su caso en redes sociales y pedir apoyo mediante TikTok, varias figuras cercanas optaron por guardar distancia, entre ellas Merly Morello.

Gallesi aseguró que ninguno de sus colegas más conocidos, como Thiago Vernal o la propia Merly, le escribieron para brindarle respaldo tras hacerse pública su crisis económica. Incluso, dejó entrever que la actriz tendría un problema personal con él, luego de notar su total indiferencia.

Brando Gallesi asegura que Merly Morello tiene problemas con él

Durante su participación en Ouke, Brando Gallesi dejó en evidencia su molestia por la falta de apoyo que habría recibido de personas cercanas tras exponer públicamente su complicada situación económica. El actor aseguró que, luego de publicar videos en TikTok pidiendo ayuda y contando que perdió todos sus ahorros, ninguno de sus amigos del medio artístico se comunicó con él para saber cómo se encontraba.

“¿Con todo esto sientes que tus amigos te tienen ‘bronca’?”, le consultaron durante la entrevista. Lejos de esquivar la pregunta, Gallesi respondió tajantemente: “Pero por supuesto. He hecho TikToks donde salgo pidiendo dinero. ¿Tú crees que alguien me ha escrito? ¿Crees que alguien me ha preguntado cómo estoy?”, expresó visiblemente indignado.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando los conductores le preguntaron directamente por Merly Morello y si ella había intentado contactarlo. “¿Me estás diciendo que Merly no te ha dicho ‘oye, ¿en qué estás?’”, le dijeron. Ante ello, sorprendió al revelar que existiría un distanciamiento entre ambos. “Bueno, igual ella tiene problemas conmigo hace mucho tiempo”, comentó, sin entrar en mayores detalles sobre el origen del conflicto con la actriz.

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Brando Gallesi manda mensaje a sus amigos

Otro de los nombres mencionados durante la entrevista fue el de Thiago Vernal. Los conductores del pódcast le consultaron directamente a Brando Gallesi si el actor se había comunicado con él tras conocer la difícil situación económica que atraviesa. “¿Me estás diciendo que Thiago Vernal tampoco te ha escrito?”, preguntaron sorprendidos. Sin rodeos, respondió con un contundente “no”.

A raíz de ello, el exactor de 'Maricucha' aprovechó el espacio para enviar un mensaje a todos los compañeros con los que compartió en distintos proyectos televisivos y campañas publicitarias. Aunque aseguró no guardar rencor, sí dejó en claro su decepción por la ausencia de apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida.

“En verdad, si no me escriben, está bien, porque creo que no soy su amigo, ya me lo demostraron. Es un poco triste porque yo siempre les he deseado y les sigo deseando lo mejor. Cada uno toma sus decisiones en la vida”, expresó el joven bailarín con evidente tristeza.

Asimismo, Gallesi comentó que durante mucho tiempo esperó poder conversar con algunos de sus colegas para aclarar posibles diferencias o problemas personales, pero ese acercamiento nunca ocurrió. “Ya no me interesa”, aseguró, quien finalmente terminó quebrándose en plena entrevista luego de unas palabras de apoyo de los conductores Carlos Orozco y Macla Yamada.