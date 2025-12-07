Las viviendas en el Cerro Candela, Ate, amanecieron el 5 de diciembre en estado crítico tras demoliciones por el proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón. Más de 40 casas fueron afectadas. | composición LR

Las viviendas ubicadas en la zona del Cerro Candela, en el distrito de Ate, amanecieron el 5 de diciembre en estado crítico tras las demoliciones ejecutadas por la Municipalidad, en el marco del proyecto de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón. La intervención comenzó desde la madrugada del 31 de octubre y forma parte de un plan municipal que busca extender la vía hasta cuatro carriles.

De acuerdo con la comuna, más de 40 casas fueron intervenidas por haber sido levantadas de manera informal sobre el cerro y por representar un obstáculo para el avance de la obra vial. Este proyecto fue anunciado oficialmente por el alcalde Franco Vidal durante la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, realizada el pasado 30 de septiembre.

Sin embargo, los residentes de la zona señalan que no recibieron notificaciones formales ni información clara sobre el inicio del proceso. Por ello, reclaman que se les garantice un plan de apoyo y, sobre todo, una alternativa de reubicación antes de perder completamente sus viviendas.

Estructuras inestables y riesgo para los vecinos de Ate

Videos difundidos en redes sociales y las imágenes captadas en la zona muestran que las viviendas no han sido demolidas en su totalidad, sino que han quedado parcialmente destruidas. Se observan muros colapsados, pisos abiertos, balcones desprendidos y estructuras internas expuestas.

En algunas casas solo permanecen fragmentos de las fachadas superiores, mientras que los niveles inferiores se encuentran cubiertos de escombros. También se reportan techos caídos, cables sueltos y restos de concreto dispersos tanto en la vía como en áreas cercanas, lo que representa un riesgo para peatones y vecinos que aún transitan por la zona.

Agentes municipales continúan resguardando el área mientras se realizan labores de retiro de materiales peligrosos, aunque aún hay sectores en los que el acceso no está completamente restringido.

Municipalidad de Ate defiende obra por conectividad vial

La Municipalidad de Ate sostiene que la intervención es necesaria para el desarrollo vial del distrito y que las construcciones se encontraban en una zona que debía ser despejada para la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón.

Este proyecto formaría parte de un plan mayor, entre ellas la modificación de la configuración del Cerro Candela, con el objetivo de mejorar la conectividad vehicular en una de las principales arterias del este de Lima.

Mientras tanto, los vecinos continúan a la espera de una respuesta concreta por parte de la comuna sobre las medidas de apoyo, compensación y las posibles alternativas de reubicación ante la pérdida parcial o total de sus hogares.

