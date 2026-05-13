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Política

Congresista Francis Paredes es investigada por presunta red criminal vinculada a contratos millonarios en Ucayali

La Fiscalía y la Policía allanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali como parte del caso 'Los Operadores del Oriente'. La parlamentaria de Podemos Perú es señalada por presuntamente direccionar contratos de vuelos médicos y colocar funcionarios en entidades públicas a cambio de pagos ilícitos.

Congresista de Podemos Perú es investigada por presunta red criminal. Foto: difusión
Congresista de Podemos Perú es investigada por presunta red criminal. Foto: difusión
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La congresista Francis Paredes, de la bancada Podemos Perú, figura entre los investigados por el caso 'Los Operadores del Oriente', una presunta organización criminal que habría operado desde Ucayali para direccionar contratos públicos y colocar personas de confianza en cargos clave de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura.

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Durante la madrugada de este miércoles, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía y representantes del Ministerio Público allanaron 10 inmuebles en Lima y Ucayali por orden judicial. Según la tesis fiscal, la red obtuvo beneficios económicos mediante contrataciones vinculadas a vuelos médicos, ambulancias aéreas y designaciones irregulares de funcionarios.

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Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en Barrios Altos, Jesús María y Santiago de Surco, en Lima, además de siete viviendas en Ucayali. Una de las viviendas allanadas pertenece a Rosa Paredes Castro, hermana de la parlamentaria. El operativo estuvo a cargo de la DIRCOCOR y contó con apoyo de agentes de inteligencia del Ministerio del Interior y efectivos policiales de ambas regiones.

La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho activo propio y tráfico de influencias. De acuerdo con información policial, la presunta red habría logrado tomar control de oficinas descentralizadas del Poder Ejecutivo en Ucayali.

La Policía sostiene que la organización habría favorecido a determinadas empresas mediante contrataciones irregulares relacionadas con vuelos chárter y traslados aéreos de pacientes críticos. Las pesquisas incluyen servicios valorizados entre S/6 millones y S/10 millones, además de contratos cercanos a S/20 millones. Las autoridades estiman que la presunta organización obtuvo alrededor de S/2 millones en pagos ilícitos. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

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