Línea 2 del Metro: reabren tramo de emblemática avenida 28 de Julio en La Victoria tras avance de obras

Avanza la recuperación progresiva de la circulación en la avenida 28 de Julio de Lima | MTC

Avanza la recuperación progresiva de la circulación en la avenida 28 de Julio de Lima | MTC

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Un nuevo tramo de la avenida 28 de Julio, en La Victoria, fue reabierto al tránsito vehicular tras el avance de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. La habilitación permitirá recuperar parcialmente la circulación en una de las principales vías de conexión entre el Cercado de Lima y otros distritos de la capital.

La reapertura comprende cuatro carriles ubicados entre el jirón Agustín Antoinet y el jirón Obreros, zona que permanecía cerrada por los trabajos de construcción del Pozo de Ventilación 14 del megaproyecto ferroviario subterráneo. Con ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) busca reducir la congestión vehicular y mejorar el desplazamiento del transporte público y privado en el sector.

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Las autoridades indicaron que esta medida forma parte de la recuperación progresiva de espacios afectados por las obras de la Línea 2. En las últimas semanas ya se habían habilitado otros tramos de la misma avenida, lo que permite restablecer paulatinamente el tránsito en uno de los puntos con mayor carga vehicular de Lima.

Reabren tramo de la avenida 28 de Julio en La Victoria tras avance de obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

Reabren sector de la avenida 28 de Julio

La recuperación del tránsito en la avenida 28 de Julio se realiza de manera progresiva. El pasado 1 de abril se reabrió un tramo de cuatro cuadras comprendido entre la avenida La Mar y el jirón Abtao, en sentido de este a oeste, tras los avances en la construcción de la estación Cangallo (E-15) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que supera el 90% de ejecución.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que previamente también se habilitó el tramo ubicado entre las avenidas Manco Cápac e Iquitos. Para ello, el concesionario Metro de Lima Línea 2 ejecutó trabajos de reposición de pistas, veredas, rampas y áreas verdes, además de implementar señalización vial. En paralelo, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal municipal continúan apoyando en el control del tránsito en las zonas intervenidas.