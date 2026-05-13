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Fiscalía acusa a suboficial PNP Luis Magallanes por muerte de “Trvko” durante protesta y pide más de 10 años de cárcel

La Fiscalía fundamenta su acusación con pericias forenses, necropsia y registros audiovisuales que incriminan a Magallanes en el homicidio del rapero Eduardo Ruiz Sanz ocurrido durante las protestas contra José Jerí.

Suboficial PNP fue señalado como responsable por el asesinato de Eduardo Ruiz 'Trvko' | Composición: LR.
Suboficial PNP fue señalado como responsable por el asesinato de Eduardo Ruiz 'Trvko' | Composición: LR.
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El Ministerio Público presentó un pedido de prisión contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Michael Magallanes Gaviria, señalado como presunto responsable del asesinato del músico Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, cuyo nombre artístico era Trvko, durante las protestas registradas en octubre contra el gobierno del entonces presidente José Jerí. La Fiscalía solicita 10 años y ocho meses de prisión para el suboficial por el presunto delito de homicidio simple.

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La acusación fiscal, basada en pericias forenses, resultados de necropsia y registros audiovisuales, sostiene que Magallanes fue quien efectuó el disparo contra el rapero de 32 años.

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