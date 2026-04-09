Deslizamiento de enormes rocas bloquea el km 97 de la Carretera Central y deja varados a transportistas
Las autoridades han limitado el paso de vehículos y esperan la llegada de maquinaria para limpiar la vía afectada por las intensas lluvias en la sierra central.
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A la altura del kilómetro 97 de la Carretera Central Lima - La Oroya, el tránsito vehicular se encuentra paralizado por el deslizamiento de enormes rocas. El hecho se reportó durante la mañana del jueves 9 de abril, a la altura de la provincia de Huarochirí, en la sierra de Lima.
De acuerdo con los reportes, el bloqueo ocurrió en el sector del Infiernillo, en el distrito de San Mateo de Huanchor, ubicado en la provincia de Huarochirí, en la región de Lima. Asimismo, el personal de la Policía de Carreteras restringió el tránsito de todo tipo de vehículos para evitar accidentes y daños personales, mientras caían las rocas.
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Transportistas varados tras caída de rocas
La vía, que une Lima con Huancayo y con todo el centro del país, permanece colmatada con rocas de diferentes tamaños. A raíz de este problema, se espera la pronta intervención de maquinaria de la empresa Deviandes a fin de realizar las labores de limpieza y habilitación de la Carretera Central.
Cabe precisar que el deslizamiento se produjo nuevamente por las precipitaciones pluviales que continúan en aumento en la sierra central. El hecho ha ocasionado que decenas de transportistas queden varados y a la espera de ser auxiliados.
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