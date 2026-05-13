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Política

Francis Paredes rechaza vínculos con presunta organización criminal y niega acusaciones contra su hermana

La congresista aseguró que las imputaciones “carecen de sustento y verdad” y afirmó que colaborará con las autoridades. También sostuvo que su hermana no ha trabajado para el Estado y cuestionó que se le relacione con hechos irregulares sin pruebas.

Congresista de Podemos Perú negó ser parte presunta red criminal. Foto: difusión
Congresista de Podemos Perú negó ser parte presunta red criminal. Foto: difusión
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La congresista Francis Paredes rechazó públicamente las acusaciones que la vinculan, junto con su hermana, con una presunta organización criminal. A través de un comunicado, la parlamentaria negó cualquier participación en actos ilícitos y afirmó que los señalamientos “carecen de sustento y verdad”. Además, sostuvo que las imputaciones afectan su honra y la de su familia.

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La legisladora remarcó que su hermana “no es funcionaria pública ni ha trabajado para el Estado”. Por ello, calificó como “irresponsable” cualquier intento de relacionarla con presuntas irregularidades. Paredes también señaló que terceras personas habrían utilizado sus nombres “sin autorización para aparentar vínculos o influencias inexistentes”.

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La integrante de la bancada de Podemos Perú indicó que se pondrá “plenamente a disposición de las autoridades competentes” y que brindará toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos que forman parte de la investigación. En esa línea, reiteró su compromiso con “la verdad, la transparencia y el respeto irrestricto al debido proceso”.

Además, Francis Paredes defendió las relaciones que mantuvo con diversas personas e instituciones desde el inicio de su gestión parlamentaria. Según señaló, estos contactos ocurrieron dentro de su labor como congresista y “sin que ello implique vínculos indebidos ni beneficio económico alguno”. Finalmente, pidió a las autoridades actuar “con celeridad y objetividad”, al considerar que la denuncia pública afecta directamente a sus padres y a su menor hija.

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