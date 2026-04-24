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Sociedad

Rescatan por vía aérea a 7 miembros de una familia que quedó atrapada en la Carretera Central tras las fuertes lluvias

Las precipitaciones causaron daños en carreteras y viviendas, afectando la movilidad en el distrito de San Ramón en Junín. El gobierno local coordina la limpieza y rehabilitación de las vías afectadas tras la emergencia.

El Ejército del Perú evacuó a siete miembros de una familia aislada por intensas lluvias, utilizando un helicóptero para el rescate.
El Ejército del Perú evacuó a siete miembros de una familia aislada por intensas lluvias, utilizando un helicóptero para el rescate. | Foto. Andina

En el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo (Junín), siete integrantes de una familia fueron evacuados mediante un operativo aéreo ejecutado por el Ejército del Perú, tras quedar aislados por las intensas lluvias registradas en la zona. La intervención se realizó el 24 de abril como respuesta a la emergencia generada por fenómenos climáticos que afectaron la transitabilidad en la Selva Central.

El rescate se llevó a cabo con apoyo de un helicóptero y personal especializado, permitiendo trasladar a dos menores y cinco adultos que se encontraban en condición vulnerable. La acción se desarrolló en un contexto de afectaciones en la Carretera Central y otras vías locales, donde el incremento del caudal de los ríos y los deslizamientos complicaron el acceso terrestre.

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Ejército desplegó helicóptero y brigadas especializadas para rescate en San Ramón

El operativo fue ejecutado por unidades del Ejército, que movilizaron recursos aéreos del Comando Especial Vraem junto con brigadas de intervención rápida en desastres pertenecientes al Comando Operacional del Este. Estas acciones permitieron ubicar y evacuar a los afectados desde una zona de difícil acceso.

Además del rescate de la familia, el helicóptero trasladó a ocho efectivos de la Policía Nacional que participaban en labores de apoyo en la zona afectada. Las intervenciones se concentraron en sectores cercanos al río Tarma, donde las condiciones climáticas incrementaron los riesgos para la población.

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Lluvias intensas provocan huaicos, daños viales y bloqueo de rutas en la Selva Central

Las precipitaciones continuas en San Ramón generaron deslizamientos, huaicos y el aumento del nivel del río Tarma, lo que ocasionó daños en carreteras, viviendas, puentes y áreas comerciales. Estas condiciones impactaron diversos sectores del distrito, dificultando la movilidad y las actividades cotidianas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el tránsito permanece interrumpido en zonas como El Naranjal, La Auvernia, Victoria, Malecón Tarma y San Juan Tulumayo. Asimismo, el gobierno local viene coordinando el envío de maquinaria pesada para realizar trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas, mientras se mantiene el monitoreo de la situación.

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