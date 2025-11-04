HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Este cierre temporal de la Carretera Central rige desde el 1 de noviembre, por lo que se implementarán desvíos, incluyendo un acceso facilitado para ingresar al distrito de Ate a través de la avenida Nicolás Ayllón.

La avenida Nicolás Ayllón forma parte de un plan de ampliación impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La avenida Nicolás Ayllón forma parte de un plan de ampliación impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Foto: Andina

La Municipalidad de Lima (MML) ampliará la avenida Nicolás Ayllón, ubicada en el distrito de Ate, y cerrará temporalmente la Carretera Central. Esta medida rige desde el 1 de noviembre, por lo que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) exhortó a las personas usuarias y conductoras a respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado de orientar el tránsito en la zona. La entidad precisó que esta disposición tiene como objetivo garantizar la seguridad durante la ejecución de las obras.

Asimismo, la ATU informó que las labores se realizan en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la comuna metropolitana, como parte de los esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura vial y optimizar el transporte público.

Plan de desvio Ayllon

Se ha facilitado un acceso a la avenida José Carlos Mariátegui para ingresar al distrito de Ate. Foto: ATU

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

lr.pe

¿Cuál es el plan de desvío por el cierre temporal de la avenida Nicolás Ayllón?

Como parte de las acciones implementadas por la ATU ante el cierre temporal de un tramo de la avenida Nicolás Ayllón, se ha puesto en marcha un plan especial de desvíos con el objetivo de mantener el orden vehicular y garantizar la seguridad de las personas usuarias. Estas medidas buscan reducir el impacto del tráfico.

  • En dirección al Centro de Lima, las 64 rutas que habitualmente usan esta vía desviarán por las avenidas Central y Miraflores.
  • En sentido contrario, hacia Chosica, los vehículos circularán en contraflujo por la misma Nicolás Ayllón.
  • Además, se ha habilitado un acceso temporal hacia la avenida José Carlos Mariátegui para facilitar el ingreso al distrito de Ate.

Congreso busca restringir el tránsito total de motocicletas en los distritos declarados en emergencia de Lima y Callao

lr.pe

Residentes del Cerro Candela denuncian que no informaron demolición de casas por ampliación de avenida Nicolás Ayllón

Residentes del cerro Candela, en Ate, denunciaron que la municipalidad distrital demolió varias viviendas como parte de las obras de ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, sin haberles notificado previamente ni ofrecer alternativas de reubicación. Las familias afectadas afirmaron que la intervención fue repentina y que algunas de las casas demolidas estaban habitadas. Las demoliciones forman parte del proyecto de mejoramiento y ampliación de la Carretera Central, cuyo objetivo es descongestionar el tránsito vehicular en la capital.

