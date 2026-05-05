¿Eres taxista en Lima? Ahorra más de S/ 500 en mantenimiento y brevete este 6 de mayo

Los taxistas de Lima y Callao disfrutarán descuentos de hasta el 50% en servicios esenciales durante la Feria del Taxista 2026, el 6 de mayo en el Parque Zonal Mayta Cápac. | Foto: Andina

Los taxistas de Lima y Callao disfrutarán descuentos de hasta el 50% en servicios esenciales durante la Feria del Taxista 2026, el 6 de mayo en el Parque Zonal Mayta Cápac. | Foto: Andina

Los taxistas de Lima y Callao podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en diversos servicios este 6 de mayo durante la Feria del Taxista 2026, organizada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). La actividad se desarrollará en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en San Martín de Porres, y reunirá a más de 20 empresas y entidades públicas en un solo espacio.

La jornada está dirigida a conductores del servicio de taxi que buscan reducir gastos en mantenimiento vehicular, trámites de licencias y atención médica. Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de ahorrar más de S/ 500 en servicios esenciales, además de recibir orientación sobre formalización y normativa vigente del sector.

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ATU organiza feria con promociones en mantenimiento, licencias y atención médica para taxistas

En la feria participarán diversas empresas del rubro automotriz que ofrecerán servicios como escaneo vehicular, afinamiento electrónico y limpieza de inyectores con descuentos que van desde S/ 50 hasta S/ 100. Asimismo, se aplicarán rebajas de hasta el 50% en servicios mecánicos, incluyendo revisión de frenos y mano de obra, además de promociones en baterías, repuestos, lubricantes y llantas.

En cuanto a los trámites, los conductores podrán acceder a descuentos en la revalidación del brevete y recategorización de licencias, con reducciones de hasta S/ 90 en exámenes médicos, pagos administrativos y cursos obligatorios. También se brindarán evaluaciones médicas desde S/ 20, lo que representa un ahorro significativo frente a los costos habituales, junto con servicios de rehabilitación y terapias físicas a precios preferenciales.

Dónde será la Feria del Taxista y qué beneficios tendrán los conductores este 6 de mayo

El evento se realizará en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado a la altura de las cuadras 22 y 23 de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. Durante la jornada, los asistentes también podrán recibir asesoría especializada por parte de la ATU sobre temas como habilitación vehicular, multas, registro y cumplimiento de requisitos para operar formalmente.

Además, distintas entidades públicas estarán presentes para ofrecer información y orientación. Entre ellas se encuentran el Seguro Integral de Salud (SIS), la Policía Nacional, la Sunat y la Sunarp, que brindarán detalles sobre sus servicios dirigidos a los conductores. Esta feria forma parte de un conjunto de cuatro eventos programados para este año en Lima y Callao, con próximas ediciones en Ate, Chorrillos y La Perla.