HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

López Aliaga va en contra de las mujeres: busca eliminar delito del feminicidio | Arde Troya

Sociedad

¿Eres taxista en Lima? Ahorra más de S/ 500 en mantenimiento y brevete este 6 de mayo

Los asistentes podrán ahorrar en servicios, además de recibir asesoría sobre formalización y normativa del sector, fomentando la regularización y seguridad de los taxistas, según la ATU.

Los taxistas de Lima y Callao disfrutarán descuentos de hasta el 50% en servicios esenciales durante la Feria del Taxista 2026, el 6 de mayo en el Parque Zonal Mayta Cápac.
Los taxistas de Lima y Callao disfrutarán descuentos de hasta el 50% en servicios esenciales durante la Feria del Taxista 2026, el 6 de mayo en el Parque Zonal Mayta Cápac. | Foto: Andina
Compartir

Los taxistas de Lima y Callao podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en diversos servicios este 6 de mayo durante la Feria del Taxista 2026, organizada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). La actividad se desarrollará en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado en San Martín de Porres, y reunirá a más de 20 empresas y entidades públicas en un solo espacio.

La jornada está dirigida a conductores del servicio de taxi que buscan reducir gastos en mantenimiento vehicular, trámites de licencias y atención médica. Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de ahorrar más de S/ 500 en servicios esenciales, además de recibir orientación sobre formalización y normativa vigente del sector.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA RECHAZA AUDITORÍA DE JNJ Y EL "PROFE" SIGUE DELINQUIENDO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Niña de un año cayó desde un octavo tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

lr.pe

ATU organiza feria con promociones en mantenimiento, licencias y atención médica para taxistas

En la feria participarán diversas empresas del rubro automotriz que ofrecerán servicios como escaneo vehicular, afinamiento electrónico y limpieza de inyectores con descuentos que van desde S/ 50 hasta S/ 100. Asimismo, se aplicarán rebajas de hasta el 50% en servicios mecánicos, incluyendo revisión de frenos y mano de obra, además de promociones en baterías, repuestos, lubricantes y llantas.

En cuanto a los trámites, los conductores podrán acceder a descuentos en la revalidación del brevete y recategorización de licencias, con reducciones de hasta S/ 90 en exámenes médicos, pagos administrativos y cursos obligatorios. También se brindarán evaluaciones médicas desde S/ 20, lo que representa un ahorro significativo frente a los costos habituales, junto con servicios de rehabilitación y terapias físicas a precios preferenciales.

PUEDES VER: En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

lr.pe

Dónde será la Feria del Taxista y qué beneficios tendrán los conductores este 6 de mayo

El evento se realizará en el Parque Zonal Mayta Cápac, ubicado a la altura de las cuadras 22 y 23 de la avenida Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. Durante la jornada, los asistentes también podrán recibir asesoría especializada por parte de la ATU sobre temas como habilitación vehicular, multas, registro y cumplimiento de requisitos para operar formalmente.

Además, distintas entidades públicas estarán presentes para ofrecer información y orientación. Entre ellas se encuentran el Seguro Integral de Salud (SIS), la Policía Nacional, la Sunat y la Sunarp, que brindarán detalles sobre sus servicios dirigidos a los conductores. Esta feria forma parte de un conjunto de cuatro eventos programados para este año en Lima y Callao, con próximas ediciones en Ate, Chorrillos y La Perla.

Notas relacionadas
Metropolitano, Línea 1, Línea 2 y corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de mayo: conoce los detalles confirmados por la ATU

Metropolitano, Línea 1, Línea 2 y corredores complementarios tendrán un horario especial este 1 de mayo: conoce los detalles confirmados por la ATU

LEER MÁS
Metropolitano permitirá pagos con tarjetas de débito y crédito: así funcionará el nuevo sistema de recarga

Metropolitano permitirá pagos con tarjetas de débito y crédito: así funcionará el nuevo sistema de recarga

LEER MÁS
Nueva flota del Corredor Rosado entra en funcionamiento con buses a GNV: conoce la ruta que conecta Lima y Callao

Nueva flota del Corredor Rosado entra en funcionamiento con buses a GNV: conoce la ruta que conecta Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

Bebé de un año cayó desde un octavo piso tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Mujer atropella a vigilante en Trujillo y lo deja en estado crítico: vecinos impidieron que escape

Mujer atropella a vigilante en Trujillo y lo deja en estado crítico: vecinos impidieron que escape

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025