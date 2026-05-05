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Niña de un año cayó desde un octavo tras intentar alcanzar su peluche en un condominio de Comas

La menor estaba bajo el cuidado de su abuela, quien no se percató del accidente. Además, el inmueble carecía de mallas de seguridad, lo que agravó la situación.

La menor fue trasladada hacia al Hospital Sabogal tras el incidente.
La menor fue trasladada hacia al Hospital Sabogal tras el incidente. | Composición LR | Buenos Días Perú
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Una menor de apenas un año resbaló y cayó desde un octavo piso de un edificio ubicado en el bloque 3, departamento 104 del condominio Las Acacias 1083, en Comas, durante la noche del lunes 4 de abril. De acuerdo con testigos, la pequeña intentó alcanzar su peluche desde la ventana de su vivienda, lo que ocasionó la tragedia.

La niña habría estado bajo el cuidado de su abuela, quien no se percató de lo sucedido. Asimismo, en el lugar desde donde cayó la pequeña no había mallas de seguridad. Al advertir el hecho, residentes y miembros de Serenazgo del distrito auxiliaron a la bebé.

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Menor de un año en estado grave

Debido a la falta de acceso a la vivienda, se coordinó con el personal de vigilancia para ingresar y brindar ayuda a la menor. Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que dificultó las labores, según el parte policial.

Por este motivo, las autoridades tuvieron que irrumpir en la propiedad privada de un residente para atender la emergencia. "Se procedió a trepar la valla e ingresar al inmueble a través de la ventana de una habitación, logrando abrir la mampara de la sala para facilitar la evacuación de la menor", se lee en el reporte.

Cabe señalar que algunos domicilios de la residencia no cuentan con mallas de seguridad, lo que representaría un peligro para la niñez.

"Apúrate, es una bebé. Llévala, llévala de una vez", sostuvo uno de los vecinos presentes al notar que la menor aún tenía signos vitales. Tras el incidente, la niña fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, donde su estado es reservado.

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