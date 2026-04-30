La ATU ajustará los horarios de transporte público este 1 de mayo por el Día del Trabajo. | Foto: Andina/Composición LR

La ATU ajustará los horarios de transporte público este 1 de mayo por el Día del Trabajo. | Foto: Andina/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público autorizado operarán con horarios especiales este viernes 1 de mayo, en el marco del feriado por el Día del Trabajo. La medida busca garantizar la movilidad de los ciudadanos, adaptando la oferta de servicio a la demanda prevista durante la jornada.

El anuncio incluye ajustes en distintos sistemas de transporte, como el Metropolitano, las líneas del Metro de Lima y los corredores complementarios, además del transporte regular y los taxis autorizados. La entidad recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación y mantenerse atentos a los canales oficiales.

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Servicios como Metro de Lima, Metropolitano y corredores operarán con ajustes este 1 de mayo

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará desde las 5:30 a. m. hasta las 10:00 p. m., mientras que la Línea 2 operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Por su parte, los corredores complementarios brindarán servicio entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m. en sus rutas habituales.

En el caso del Metropolitano, los servicios regulares A, B y C estarán disponibles de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que el Expreso 5 funcionará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores extenderán su operación hasta las 11:00 p. m., manteniendo la conexión con diferentes zonas de la ciudad.

Transporte regular y taxis autorizados mantendrán atención según demanda y disponibilidad

El transporte regular operará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de pasajeros durante el feriado. En tanto, los taxis autorizados brindarán servicio las 24 horas del día, asegurando una alternativa adicional para los desplazamientos.

Asimismo, el servicio Aerodirecto mantendrá sus horarios habituales, al igual que el servicio nocturno Lechucero, que funcionará entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m. La ATU reiteró la importancia de recargar las tarjetas de transporte con anticipación para evitar inconvenientes durante el uso de los servicios.

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