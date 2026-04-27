Los inspectores supervisan que las empresas de transporte respeten las tarifas registradas y apliquen el descuento correspondiente. | Foto: Andina/Composición LR

Los inspectores supervisan que las empresas de transporte respeten las tarifas registradas y apliquen el descuento correspondiente. | Foto: Andina/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició operativos de fiscalización en zonas de alta afluencia estudiantil con el objetivo de verificar el cumplimiento del medio pasaje. Esta medida se ejecuta en puntos estratégicos donde miles de universitarios utilizan diariamente el transporte público.

Durante las intervenciones, inspectores supervisan que las empresas formales respeten las tarifas previamente declaradas y apliquen correctamente el descuento para estudiantes. En caso de incumplimiento, las unidades pueden ser sancionadas con multas económicas, en un contexto donde también se busca reforzar los canales de denuncia para los usuarios afectados.

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ATU intensifica fiscalización y advierte sanciones por incumplir tarifas

Las autoridades recordaron que, aunque no existe regulación directa sobre el precio del pasaje, las empresas están obligadas a respetar el tarifario que han registrado ante la ATU. Si se detectan cobros indebidos o el incumplimiento del medio pasaje, se inicia un proceso sancionador que puede derivar en multas de hasta S/550.

Asimismo, la normativa vigente establece que el pasaje universitario no debe superar el 50% del costo del pasaje general. Esta disposición se aplica desde las 5:00 a. m. hasta las 12:00 de la noche, periodo en el cual los estudiantes pueden acceder a este beneficio en el transporte urbano.

Usuarios pueden denunciar cobros indebidos mediante códigos QR

Como parte de las acciones de control, la ATU implementó la colocación de códigos QR en las unidades formales, los cuales permiten a los pasajeros verificar la tarifa autorizada y reportar irregularidades de manera inmediata, lo cual también se puede hacer en el siguiente enlace. Los inspectores también registran datos como la placa del vehículo y la ruta para sustentar posibles sanciones.

Los usuarios que consideren vulnerado su derecho al medio pasaje pueden presentar denuncias a través de la plataforma digital de la ATU, ingresando a la sección correspondiente dentro de su portal institucional. Estas herramientas buscan facilitar el reporte ciudadano y fortalecer la supervisión del servicio, especialmente en zonas con alta concentración de estudiantes.

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