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Metropolitano permitirá pagos con tarjetas de débito y crédito: así funcionará el nuevo sistema de recarga

Con la instalación de 97 máquinas de recarga en 41 estaciones, el ATU busca agilizar el proceso y mejorar la experiencia de los usuarios. Estos dispositivos permitirán pagos sin contacto y ofrecerán opciones digitales.

Nuevo sistema de pago sin contacto en el Metropolitano de Lima y Callao
Nuevo sistema de pago sin contacto en el Metropolitano de Lima y Callao | Composición LR/Andina
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el Metropolitano permitirá próximamente pagos con tarjetas de débito y crédito como parte de la modernización de su sistema, que también contempla nuevas máquinas de recarga y validadores de última generación en estaciones y terminales.

La entidad informó que ya se instalaron 97 nuevas máquinas de recarga en las 41 estaciones y los tres terminales del servicio, con el objetivo de agilizar el proceso para las y los usuarios y reducir fallas en el sistema, tras más de 15 años de operación.

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'El Metropolitano tenía que actualizarse y hoy día ya lo ha hecho. Esta máquina está preparada no solamente para recibir la nueva tarjeta, sino para generar el código QR si es que quisiera yo recargar con mi aplicativo', señaló el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, ante Andina.

Asimismo, precisó a Panamericana que esta actualización incorpora el estándar internacional EMV, tecnología que permitirá realizar recargas y transacciones con tarjetas Visa y Mastercard, integrando nuevos métodos de acceso al sistema.

Nuevo sistema de pago sin contacto en el Metropolitano de Lima y Callao

ATU anuncia que Metropolitano permitirá pagos con tarjetas de débito y crédito

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pago?

Los nuevos validadores incorporarán tecnología sin contacto y pagos abiertos, lo que permitirá que, en el corto plazo, las y los pasajeros puedan ingresar utilizando tarjetas bancarias, celulares, relojes inteligentes y otros medios digitales, sin necesidad de recurrir únicamente a la tarjeta tradicional.

Hernández señaló que esta renovación responde a un trabajo conjunto con el concesionario y busca ampliar las formas de pago para mejorar la experiencia de viaje. “Hoy contamos con equipamiento nuevo que permite mayor rapidez y mejor conectividad para el usuario”, indicó.

Asimismo, explicó que las nuevas máquinas de recarga han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, lo que facilita su uso a personas de talla baja y usuarios en silla de ruedas. Añadió que esta tecnología será compatible con el futuro sistema de tarjeta interoperable, que busca integrar distintos servicios de transporte público en Lima y Callao.

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Más de 6 millones de recargas digitales

Por su parte, Jorge Tola, representante de la empresa Conduent, detalló que actualmente cerca del 35% de las recargas ya se realizan mediante canales digitales como Yape y Plin, y adelantó que estas billeteras también serán incorporadas en las nuevas máquinas de recarga.

A la fecha, más de 6 millones de recargas se han realizado a través de estas billeteras digitales tanto en el Metropolitano como en los corredores complementarios, lo que, según la ATU, refleja una creciente migración de las y los usuarios hacia métodos de pago más rápidos, seguros y sin contacto.

La modernización del sistema de recarga forma parte del plan integral de mejoras, que también incluye la renovación de estaciones, escaleras, techos y otros componentes de la infraestructura del servicio.

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