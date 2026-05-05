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El superalimento peruano que conquista Japón: tiene 52 variedades y exportaciones ya superan los US$ 46 millones

Las exportaciones a Japón, EE. UU. y Europa crecen, destacando el maíz blanco gigante, el choclo y el morado, cada uno con ventajas específicas en mercados internacionales.

El maíz peruano se destaca como un motor agrícola clave, con exportaciones que superan los US$ 46 millones en 2025. Este superalimento cuenta con 52 variedades nativas y un notable valor nutricional.
El maíz peruano se destaca como un motor agrícola clave, con exportaciones que superan los US$ 46 millones en 2025. Este superalimento cuenta con 52 variedades nativas y un notable valor nutricional. | Foto: Ministerio de Agricultura/Composición LR
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El maíz peruano se consolida como uno de los motores agrícolas más rentables y prestigiosos del país. Reconocido internacionalmente como un superalimento por su excepcional valor nutricional y sus 52 variedades nativas, este cultivo alcanzó cifras históricas en 2025, superando los US$46 millones en exportaciones.

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destacó el trabajo de más de 200.000 productores en el marco del Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíces para Cancha. Durante el último año, la producción nacional alcanzó las 856 mil toneladas en 233 mil hectáreas distribuidas en 20 regiones, consolidando su importancia en la seguridad alimentaria y la economía rural.

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Crecen las exportaciones de maíz peruano hacia Estados Unidos, Japón y Europa

En el marco del Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíces para Cancha, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resaltó que este éxito comercial está respaldado por el esfuerzo de más de 239.000 productores.

A nivel nacional, la cosecha alcanzó las 856 mil toneladas métricas, distribuidas en más de 233 mil hectáreas a lo largo de 20 regiones. Este volumen es una pieza fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y dinamizar la economía rural.

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Las variedades que conquistan el mercado global

El sólido posicionamiento de marca de este producto agrícola en destinos de alta exigencia como Japón, Estados Unidos, España, Ecuador y Chile se debe a la calidad diferenciada de sus granos. Las exportaciones están impulsadas principalmente por tres variantes estratégicas:

  • Maíz blanco gigante del Cusco: Altamente valorado por su tamaño único y sabor, logrando un estatus premium en el extranjero.
  • Maíz choclo: Representa el 53% de la producción nacional y es el líder indiscutible en el rubro gastronómico.
  • Maíz morado: Aunque constituye el 2% de la producción total, su demanda está en rápido crecimiento en la industria alimentaria mundial gracias a sus potentes propiedades antioxidantes.

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Regiones que lideran la producción agrícola

El Perú, como centro de origen del maíz, ha logrado adaptar este cultivo a múltiples pisos ecológicos, con un fuerte impacto en la agricultura familiar y la empleabilidad interna. La distribución es la siguiente:

  • Maíz amiláceo: Regiones como Cusco, Apurímac, Huancavelica y Cajamarca lideran la siembra y cosecha de esta variedad.
  • Maíz choclo: Las zonas centro y sierra, con Junín, Áncash y Ayacucho a la cabeza, concentran el mayor volumen de este grano.
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