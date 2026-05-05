El maíz peruano se destaca como un motor agrícola clave, con exportaciones que superan los US$ 46 millones en 2025. Este superalimento cuenta con 52 variedades nativas y un notable valor nutricional. | Foto: Ministerio de Agricultura/Composición LR

El maíz peruano se destaca como un motor agrícola clave, con exportaciones que superan los US$ 46 millones en 2025. Este superalimento cuenta con 52 variedades nativas y un notable valor nutricional. | Foto: Ministerio de Agricultura/Composición LR

El maíz peruano se consolida como uno de los motores agrícolas más rentables y prestigiosos del país. Reconocido internacionalmente como un superalimento por su excepcional valor nutricional y sus 52 variedades nativas, este cultivo alcanzó cifras históricas en 2025, superando los US$46 millones en exportaciones.

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) destacó el trabajo de más de 200.000 productores en el marco del Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíces para Cancha. Durante el último año, la producción nacional alcanzó las 856 mil toneladas en 233 mil hectáreas distribuidas en 20 regiones, consolidando su importancia en la seguridad alimentaria y la economía rural.

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Crecen las exportaciones de maíz peruano hacia Estados Unidos, Japón y Europa

En el marco del Día Nacional del Maíz Morado, Maíz Choclo y Maíces para Cancha, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resaltó que este éxito comercial está respaldado por el esfuerzo de más de 239.000 productores.

A nivel nacional, la cosecha alcanzó las 856 mil toneladas métricas, distribuidas en más de 233 mil hectáreas a lo largo de 20 regiones. Este volumen es una pieza fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y dinamizar la economía rural.

Las variedades que conquistan el mercado global

El sólido posicionamiento de marca de este producto agrícola en destinos de alta exigencia como Japón, Estados Unidos, España, Ecuador y Chile se debe a la calidad diferenciada de sus granos. Las exportaciones están impulsadas principalmente por tres variantes estratégicas:

Maíz blanco gigante del Cusco: Altamente valorado por su tamaño único y sabor, logrando un estatus premium en el extranjero.

Altamente valorado por su tamaño único y sabor, logrando un estatus premium en el extranjero. Maíz choclo: Representa el 53% de la producción nacional y es el líder indiscutible en el rubro gastronómico.

Representa el y es el líder indiscutible en el rubro gastronómico. Maíz morado: Aunque constituye el 2% de la producción total, su demanda está en rápido crecimiento en la industria alimentaria mundial gracias a sus potentes propiedades antioxidantes.

Regiones que lideran la producción agrícola

El Perú, como centro de origen del maíz, ha logrado adaptar este cultivo a múltiples pisos ecológicos, con un fuerte impacto en la agricultura familiar y la empleabilidad interna. La distribución es la siguiente: