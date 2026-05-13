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Dos mujeres intentan secuestrar a niño de 10 años en el Callao: vecinos lo salvaron cuando menor se aferró a una reja

Las dos mujeres acusadas fueron retenidas por los residentes mientras esperaban la llegada de la Policía Nacional. El menor fue interceptado cuando salía a comprar para su lonchera.

Familiares del menor protestaron frente a la comisaría del sector para exigir justicia tras lo sucedido.
Familiares del menor protestaron frente a la comisaría del sector para exigir justicia tras lo sucedido. | Composición LR
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Vecinos del asentamiento humano Sarita Colonia, en la Provincia Constitucional del Callao, retuvieron a dos mujeres acusadas de intentar llevarse a un niño de 10 años a bordo de un mototaxi. El menor logró pedir ayuda tras aferrarse a una reja y gritar que no conocía a la mujer que intentaba llevarlo hacia el vehículo.

Tras lo sucedido, los residentes y familiares del escolar protestaron frente a una comisaría del sector para exigir la detención de las dos presuntas raptoras durante la tarde del último martes 12 de mayo.

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Vecinos frustran intento de secuestro

Según el testimonio de la abuela del menor, el niño había salido de su vivienda para comprar alimentos para su lonchera cuando fue interceptado por una mujer que descendió de un mototaxi y lo tomó de la mano.

“Mi nieto ya estaba regresando y se estaba pegando a las rejas de las casas cuando esta mujer lo cogió de la mano y le decía: ‘Vamos, yo te voy a llevar a tu casa’”, relató la familiar en TV Perú.

El menor se resistió, se sujetó de una reja y empezó a pedir auxilio. Dos vecinas acudieron al lugar y evitaron que lo subieran al vehículo menor. Minutos después, la familia y otros residentes retuvieron a las sospechosas hasta la llegada de la Policía Nacional.

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Diligencias tras lo sucedido

Los vecinos denunciaron que el patrullero demoró más de media hora en llegar y exigieron que el caso sea investigado. Además, otras familias afirmaron que se habrían registrado intentos similares contra menores en la zona, especialmente en horarios cercanos al ingreso o la salida escolar.

Una mujer afirmó que su sobrina de 11 años también habría sido víctima de un intento de secuestro en las inmediaciones del parque Backus y, presuntamente, por la misma mujer sindicada en el caso del niño de 10 años.

Las dos sospechosas fueron trasladadas a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. En tanto, el menor y sus familiares acudieron al médico legista para las evaluaciones de ley.

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