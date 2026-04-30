El MEF proyecta crecimiento sostenido para Perú entre 2027 y 2029. | Foto: La República/IA

El MEF proyecta crecimiento sostenido para Perú entre 2027 y 2029. | Foto: La República/IA

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la economía peruana crecerá en promedio 3,2% entre 2027 y 2029, sostenida por mayores inversiones, exportaciones más dinámicas y mejoras de productividad, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029. El documento resalta que este desempeño se daría en un entorno de estabilidad macroeconómica y mayor competitividad.

El informe resalta la importancia de impulsar sectores consolidados y emergentes —como minería, agroexportación, proyectos logísticos, industria, energías renovables y el desarrollo del hub portuario— para descentralizar el crecimiento y ampliar oportunidades laborales en diversas regiones del país.

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Inversión privada y exportaciones como motores del crecimiento

El MEF señala que el Perú continuará beneficiándose de precios aún favorables de las materias primas durante el horizonte de proyección, lo que favorecerá la actividad exportadora y la generación de recursos fiscales. Este entorno contribuirá a sostener el dinamismo económico y reforzar la competitividad del país.

No obstante, el informe advierte que el contexto internacional seguirá siendo incierto debido a:

Tensiones geopolíticas

Riesgos climáticos

Condiciones financieras globales restrictivas

Estos factores podrían moderar el ritmo de expansión económica.

Estabilidad fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas

El documento prevé una reducción gradual del déficit fiscal, desde 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 a 1,8% en 2026, con convergencia a 1% del PBI en 2028. Asimismo, la deuda pública se ubicaría en 29,4% del PBI al cierre de 2029, manteniéndose entre las más bajas de las economías emergentes.

El informe destaca que preservar el espacio fiscal es clave para sostener la inversión pública y la provisión de servicios esenciales. “Preservar el espacio fiscal será clave para sostener la inversión pública, financiar servicios esenciales y mantener capacidad de respuesta frente a choques externos o climáticos. Por ello, no existe margen para debilitar la capacidad fiscal del Estado mediante medidas que erosionen ingresos permanentes”, sostiene el documento del MEF.

Demanda interna e inversión minera impulsan el 2026

El MEF ratificó la proyección de crecimiento de 3,2% para 2026, explicada por el fortalecimiento de la demanda interna, especialmente el mayor dinamismo del gasto privado. Este desempeño permitiría contrarrestar los efectos adversos de choques de oferta.

La inversión privada crecería 5,5%, acumulando tres años consecutivos de expansión, impulsada por inversiones mineras superiores a US$6.800 millones y nuevos proyectos en infraestructura, vivienda, telecomunicaciones, hidrocarburos y energías renovables. El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, afirmó: “Con decisión, trabajamos para que una gestión fiscal responsable se traduzca en más bienestar y oportunidades para las familias”. En esa línea, el MEF ratificó su compromiso con una gestión responsable de las finanzas públicas orientada al crecimiento sostenible e inclusivo.