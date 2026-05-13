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Crucero con 1.700 personas es confinado en Francia tras la muerte de un pasajero y una posible epidemia de gastroenteritis

Aunque se descartó la presencia de norovirus, la Agencia Regional de Salud aseguró que no hay relación con brotes de hantavirus en otros cruceros. Se toman muestras para identificar el patógeno.

El buque, operado por Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos procedente de las islas Shetland. Foto: AFP.
El buque, operado por Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos procedente de las islas Shetland. Foto: AFP.
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Unas 1.700 personas permanecen confinadas este miércoles, 13 de mayo, a bordo del crucero Ambition, atracado en Burdeos, al suroeste de Francia, tras la muerte de un pasajero británico de más de 90 años y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis aguda, informaron autoridades sanitarias francesas.

El buque, operado por Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos procedente de las islas Shetland, de donde zarpó el 6 de mayo. Durante su recorrido hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest, antes de arribar al puerto francés, desde donde tenía previsto continuar viaje rumbo a España.

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Según la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, medio centenar de los 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron vómitos y diarrea. La tripulación está compuesta por 514 miembros.

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Pasajeros infectados fueron atendidos

Los pasajeros afectados fueron atendidos por el médico del barco y aislados en sus camarotes. Este miércoles, un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, con el objetivo de identificar el patógeno responsable, medir el riesgo de transmisión y definir las medidas correspondientes.

Las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria. Los primeros análisis realizados a bordo descartaron la presencia de norovirus, aunque se esperan resultados complementarios del hospital de Burdeos.

Pese al confinamiento a bordo, el crucero permanecía atracado en la ciudad este miércoles al mediodía, sin medidas especiales de seguridad en tierra. Según reportó AFP, algunos pasajeros fueron vistos mientras tomaban fotografías de la ciudad desde una de las cubiertas.

No hay ninguna relación con el hantavirus

La Agencia Regional de Salud descartó, por el momento, cualquier vínculo con los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, donde se reportaron muertes durante un viaje entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde.

“No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, señalaron las autoridades sanitarias.

El pico de síntomas se registró el 11 de mayo, cuando el buque se encontraba en Brest. La víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a ese puerto.

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