Economía

MIDAGRI: Perú superó los US$15.000 millones en agroexportaciones al cierre del 2025

El acceso a nuevos mercados internacionales y el respaldo fitosanitario del MIDAGRI fueron clave para el crecimiento del 17,3% en ventas, en comparación al año pasado.

Perú superó ventas por agroexportaciones en más de US$15.000 millones al cierre del 2025.
Perú superó ventas por agroexportaciones en más de US$15.000 millones al cierre del 2025. | MIDAGRI

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció que, al cierre del 2025, se alcanzaron ventas por agroexportaciones en US$15.013 millones; que representaron un aumento del 17,3% en comparación a las ventas registradas en el año anterior.

"Estamos frente a un nuevo récord en agroexportaciones, desde el MIDAGRI vamos a seguir gestionando accesos para los productos peruanos en el mundo y además, vamos a seguir impulsando la diversificación de la oferta exportable del país, involucrando cada vez más a la pequeña agricultura en la exportación", manifestó el ministro Vladimir Cuno.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En este periodo de análisis, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$1.912 millones, cifra que significó un aumento significativo de 55,4% respecto a lo registrado en 2024, debido a las mayores exportaciones de café sin tostar sin descafeinar (US$1.797 millones), azucares refinada (US$39 millones) cuyas ventas ascendieron en 63,2% y 13,8% respectivamente. Estos productos representaron el 96,0% de las agroexportaciones tradicionales. Mientras que, las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron venta por US$13.101 millones, lo que representó un incremento de 13,3%, cifra mayor a lo observado en el 2024.

Principales productos del ranking agroexportador

En el periodo analizado fueron: arándanos frescos US$2.457 millones (18,8% de participación), uvas frescas US$1.960 millones (15,0%), paltas US$1.363 millones (10,4%), cacao en grano crudo US$913 millones (7,0%) y los espárragos frescos US$409 millones (3,1%).

También destacaron las mayores colocaciones de mangos frescos US$339 millones (2,6%), los demás cítricos US$250 millones (1,9%), alimentos para animales US$219 millones (1,7%), las demás frutas y otros frutos US$197 millones (1,5%), manteca de cacao acidez superior US$167 millones (1,3%), entre otros productos.

Los productos con mayor contribución fueron: uvas frescas (+15,0%), arándanos frescos (+8,2%), cacao en grano crudo (+23,4%), paltas (+9,2%), manteca de cacao acidez superior (+96,3%), las demás frutas y otros frutos (+70,1%), carmín de cochinilla (+94,1%), mango congelado (+86,4%), cacao en polvo (+66,2%), grasa y aceite de cacao (+5454,4%) y otros.

Sin duda, el año pasado el Perú se consolidó como uno de los principales exportadores de alimentos en el mundo. Solo el año pasado, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas de US$8.104 millones (61,9% de las agroexportaciones no tradicionales) a diciembre del 2025, cifra que significó un aumento de 11,5% respecto al 2024.

larepublica.pe

Potencia agroexportadora

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 77,5% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Entre enero-diciembre la balanza comercial agraria registró un superávit de US$8.168 millones, cifra mayor en 26,0% en comparación a lo registrado el mismo periodo del año pasado, cuyo incremento responde por el mayor flujo de dólares de las exportaciones agrarias (US$2.216 millones de aumento respecto a 2024).

larepublica.pe
