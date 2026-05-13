Accidente en la Costa Verde interrumpe tránsito a la altura de playa La Pampilla en Miraflores
La Municipalidad de Miraflores informó que el siniestro ha afectado el tránsito de sur a norte en la zona, generando complicaciones para los conductores.
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 13 de mayo en la Costa Verde, en el tramo de sur a norte, a la altura de la playa La Pampilla, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito, según la Municipalidad de Miraflores.
Ante ello, las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar la congestión vehicular en la zona.
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