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Sociedad

Capturan a 25 integrantes de las bandas criminales ‘Los Hijos de Dios’ y ‘Tren del Llano’

Megaoperativo ejecutado en 8 departamentos del país. Ambas redes operan desde el 2023 y sus acciones abarcan los delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión, homicidio y otros ilícitos. Cobraban a cada mujer captada en el extranjero entre S/ 15 000 y S/ 20 000 por conceptos de viaje y alimentación.

Dos de los detenidos por las autoridades.
Dos de los detenidos por las autoridades.
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Un megaoperativo conjunto ejecutado en 8 departamentos del país por la Policía y la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) permitió capturar de madrugada a 25 presuntos integrantes de las redes de trata de personas y explotación sexual Hijos de Dios y Tren del Llano, facciones de la organización criminal Tren de Aragua en Perú.

larepublica.pe

Entre los detenidos esta madrugada se encuentran los cabecillas de ambas organizaciones criminales, informaron las autoridades.

De acuerdo con las indagaciones, ambas redes operaban desde junio de 2023 y se encargaban del traslado a Perú de mujeres para alojarlas en hostales, discotecas y clubes nocturnos, con el fin de que paguen entre S/15.000 y S/20.000 por conceptos de viaje y alimentación, y consoliden sus plazas mediante servicios sexuales.

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Glorimar Gómez y Hender Montilla fueron arrestados y son acusados de ser cabecillas de Tren del Llano e Hijos de Dios, respectivamente.

Estas organizaciones, asimismo, se estructuraban con roles específicos de multadores, personal de seguridad en los locales, administradores, controles y vigilancia de las víctimas, entre otros.

El megaoperativo, liderado por el fiscal provincial César Changa Echevarría, contó con la participación de más de 50 fiscales, así como de efectivos policiales, y comprendió el allanamiento de 39 inmuebles en Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas.

También se ejecutó la incautación de documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos que contribuirán a esclarecer los hechos vinculados con los delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión, homicidio y otros ilícitos.

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