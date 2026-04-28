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Sociedad

Cusco: Poder Judicial condena a más de tres años de prisión a docente universitario por acoso sexual

Aunque se impuso una pena efectiva e inhabilitación definitiva, el sentenciado seguirá en libertad hasta que el fallo sea confirmado en segunda instancia.

Los hechos ocurrieron en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Los hechos ocurrieron en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Foto: Luis Álvarez / La República
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El Poder Judicial condenó a un docente universitario por acoso sexual en agravio de una estudiante, en un caso que marca un precedente en Cusco. Así lo informó el presidente de la Junta de Fiscales de la región, Manuel Mayorga.

La sentencia fija una pena de tres años, un mes y nueve días de prisión contra el docente identificado con las iniciales G.A.H. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2024, luego de que el acusado dictara clases en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), donde realizó proposiciones de carácter sexual a la estudiante.

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“Para el fallo, el juez tomó en cuenta la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como otros elementos que permitieron acreditar lo ocurrido dentro del entorno educativo", declaró el magistrado del Ministerio Público.

Además de la pena de prisión, se dispuso la inhabilitación definitiva para ejercer la docencia en cualquier institución educativa, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la agraviada. También se ordenó el pago de una reparación civil de S/5.000.

La sentencia marca un precedente en la región contra el acoso sexual

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Docente en libertad

Pese a la condena, el docente no irá a prisión por ahora. Mayorga explicó que “la ejecución de la sentencia se encuentra suspendida hasta su confirmación en segunda instancia”, por lo que el sentenciado permanecerá en libertad.

En ese sentido, deberá cumplir reglas mientras dure el proceso. “No puede ausentarse de la localidad ni salir del país”, precisó el fiscal, quien añadió que la situación se definirá cuando el caso sea revisado por una instancia superior.

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